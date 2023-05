Tira y afloja para renovar el pacto del cereal: Rusia no revela aún si dará su aval

El acuerdo que está permitiendo la exportación de cereal de Ucrania, cuya enésima prórroga concluye el jueves y del que España ha sido su segundo mejor cliente con más de 5,43 millones de toneladas importadas según la Asociación Ucraniana del Grano, vuelve a la actualidad ante unas negociaciones agónicas. Los rusos aún no han dado su aval a una renovación del acuerdo y esto pone a prueba a los mercados internacionales. Como informa EFE, el Kremlin ha pedido calma hasta que Rusia anuncie su decisión sobre el pacto.

"De momento no se ha anunciado la decisión. Hay que esperar a que se anuncie", ha apuntado en su rueda de prensa diaria telefónica el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. A la pregunta de que cuáles serán los pasos de Rusia en caso de que no prolongue el acuerdo, el portavoz contestó que no entra en "consideraciones hipotéticas".

La última prórroga del acuerdo data del pasado 18 de marzo Moscú, aunque esta se realizó por solo 60 día tras argumentar que los compromisos adquiridos con Rusia no se están cumpliendo. El pacto para la exportación de grano de Ucania, firmado el 2 de julio de 2022 era para 120 días prorrogables por el mismo período.

Rusia ha denunciado que sus exportaciones, cuya facilitación ha sido acordada con Naciones Unidas y Turquía en paralelo al acuerdo para dar salida al grano ucraniano, afrontan dificultades sobre todo por los efectos colaterales de las sanciones que Occidente le ha impuesto por su agresión contra Ucrania.

El Kremlin vivene demandando la reconexión del banco agrícola Rosseljozbank al sistema de comunicaciones financieras SWIFT, la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, así como de repuestos y servicios para ella, y la eliminación de restricciones en materias de seguro y libre acceso a los puertos. De igual modo, ha puesto sobre la mesa cuestiones como el funcionamiento del amonioducto Togliatti-Odesa, paralizado desde el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, y el desbloqueo de las cuentas y activos en el extranjero de las compañías rusas vinculadas con la producción y el transporte de alimentos y fertilizantes.

En paralelo, Ucrania ha acusado a Rusia de estar poniendo todo tipo de trabas al paso de barcos con grano ucraniano.