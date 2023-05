Las exportaciones agrícolas ucranianas sufren su peor caída a pesar del cereal

El Club de Agronegocios Ucraniano, la patronal que agrupa a algunas de las principales compañías del país, ha advertido este martes que la agricultura de Ucrania ha sufrido la peor caída de las exportaciones en ocho meses debido al "sabotaje”-de Rusia y al veto de Polonia y de otros países del este de Europa a parte de los productos ucranianos. En paralelo, desde el lado ruso, el Kremlin ha alertado de que cada vez es más estrecho el margen para renovar el pacto que permite la exportación de grano de Ucrania por el Mar Negro. La fecha señalada en rojo es la del próximo 18 de mayo y, para los rusos, sus condiciones no se están cumpliendo. Entre ellas, el retorno de alguno de sus grandes bancos a la red internacional de comunicaciones financieras SWIFT .

En un comunicado publicado en Facebook, la patronal agroalimentaria ucraniana ha apuntado que “en abril de 2023 Ucrania consiguió exportar 5,3 millones de toneladas de productos agrícolas, lo que representa un 31 % menos que durante el mes anterior”. Para ellos, la cifra de abril ha sido calificada como “el peor indicador en los últimos ocho meses”. Solo el acuerdo del grano ucraniano, del corredor por el Mar Negro, ha permitido la circulación de 1.000 barcos que han sacado más de 29 millones de toneladas de productos agrícolas de Ucrania.

El Club de Agronegocios Ucraniano ha atribuido esta caída, en primer lugar, al "sabotaje” de Rusia al funcionamiento del corredor del grano del mar Negro acordado por Moscú con Kiev bajo los auspicios de Turquía y la ONU. Otro motivo, a su juicio, esta en la “prohibición” de la venta de productos ucranianos en el mercado polaco decretada por el Gobierno de Varsovia que, como recuerda el comunicado, también prohibió temporalmente el tránsito de cereal de Ucrania por su territorio para proteger a sus agricultores.

La patronal agrícola ucraniana también ha mencionado “la prohibición de las importaciones de ciertos productos agroindustriales por parte de Hungría, Bulgaria y Eslovaquia”. Entre los productos afectados por esta disminución de las importaciones destacan los cereales, la soja y las semillas de girasol.

La asociación ha mostrado su confianza en que las cifras de exportación podrían mejorar a medida que los cargamentos que esperan a cruzar las fronteras vayan saliendo hacia su destino. En una respuesta escrita remitida a Efe la semana pasada, el Club de Agronegocios Ucraniano ha pedido que se encuentre “una solución basada en un diálogo constructivo” de la que tanto Ucrania como los países vecinos de la UE salgan beneficiados.

Rusia coquetea con cerrar el corredor del cereal ucraniano

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, ha verbalizado la amenaza del Kremlin al apuntar que "el tiempo se reduce como la piel de onagro. Las condiciones del acuerdo no se han cumplido en lo que respecta al sector agropecuario ruso (...) Es lo que puedo decir". En concreto, el representante del Kremlin ha recordado que el acuerdo fue prorrogado anteriormente en dos meses, hasta el próximo 18 de mayo, "una decisión absolutamente limitada en tiempo", y las condiciones rusas "son conocidas por todos".

En cualquier caso, Peskov ha negado tener información sobre la posible fecha de negociaciones al respecto, al comentar la información de medios occidentales de que este miércoles 3 de mayo está prevista una reunión bajo los auspicios de la ONU. "No puedo decirles con exactitud sobre el nivel, lugar y tiempo (de las conversaciones)", ha indicado en su rueda de prensa diaria. Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso también ha afirmado no estar al tanto de esta reunión, al indicar que "la parte rusa no ha recibido información sobre ningún encuentro". Según el representante del Kremlin, "los contactos continúan. Pero por ahora no tienen resultado alguno".

Entre las condiciones que viene poniendo sobre la mesa el lado ruso, se encuentra la de que algunos de sus grandes bancos se reenganchen a la red internacional de comunicaciones financieras SWIFT.

Las manifestaciones de Peskov no son un hecho aislado. Rusia ha manifestado en las últimas semanas malestar en relación a la aplicación de este acuerdo porque considera que favorece a Ucrania, pero no permite que Moscú cumpla con sus objetivos de exportar sus fertilizantes y en particular el amoniaco. Además, el gobierno de Vladímir Putin ha sostenido que no se cumplen los fines humanitarios del pacto, en particular el relacionado con el suministro de los cereales a los países en crisis alimentaria y que, en cambio, la mayor parte de los cargamentos han tenido a países europeos como destino.