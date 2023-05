Ucrania espera poder dar salida ya al cereal acumulado a las puertas de la UE

Ucrania aguarda para que las puertas de la Unión Europea se reabran al cereal ucraniano y confían en vender todo el grano acumulado en las fronteras con la Unión Europea (UE), mientras Rusia bloquea el corredor del Mar Negro cuya renovación debe negociarse antes del 18 de mayo. En este sentido, esperan que Polonia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría levanten sus limitaciones y vetos a cambio de las garantías otorgadas por la Comisión Europea. Todo ello, en un complejo contexto en el que las exportaciones agroalimentarias han caído un tercio en abril.

El cereal exportado por Ucrania cayó desde los 6,7 millones de toneladas a los 5,3 millones en el cuarto mes del año. También urge el calendario, porque la próxima cosecha se va a echar encima. En cualquier caso, los ucranianos esperan poder dar salida al cereal que se acumula en las fronteras con al Unión Europea.

En este sentido, espera que las exportaciones se reanuden parcialmente después de que la Comisión Europea prohibiera las exportaciones de trigo y maíz ucraniano, así como de colza y girasol, a Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, pero confirmara que pueden circular libremente por los demás estados miembro. Una posición verbalizada ayer por el responsable del Club de Agroempresas Ucranianas Alex Lissitsa.

En concreto, la Comisión Europea anunció ayer un acuerdo para prohibir las importaciones de trigo, maíz, colza y semillas de girasol a Polonia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría. Lo que no supone que no puedan transitar estas mercancías por su territorio rumbo a terceros países. A cambios estos países percibirán ayudas directas por un montante de 100 millones de euros de la denominada 'Reserva Agrícola de crisis' de la PAC (Política Agraria Común).

"Un golpe para Ucrania"

Lissits ya se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Ucrania no pueda exportar los 12 millones de toneladas de la última cosecha a tiempo para vaciar los graneros y dejarlos listos para la próxima. Por su parte, para el vicepresidente de la Escuela de Economía de Kiev Oleg Nivievskyi, la decisión de la Comisión Europea es un reconocimiento de que el cereal de Ucrania no está detrás de la caída de precios. Sin embargo, Nivievskyi reconoce que la decisión supuso un serio revés porque no eliminó la incertidumbre sobre el futuro de las exportaciones de grano ucraniano a la UE, lo que contribuye a la intranquilidad de los agricultores ucranianos. Este experto da por hecho que las limitaciones anunciadas por Bruselas se mantendrán más allá de junio.

