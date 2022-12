Transportes detecta fraude en el 10% de los abonos de Renfe de media distancia

Uno de cada diez abonos gratuitos de Media Distancia convencional se han usado de forma fraudulenta, un abuso que desde el Ejecutivo se pretende atajar con un nuevo régimen sancionador que podría acarrear la incautación de la fianza y la retirada de este abono a quienes hagan un mal uso de él. Así lo ha asegurado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a su salida del Consejo de Transportes de la Unión Europea en Bruselas en el que ha participado, Sánchez ha valorado el cambio en el régimen como una "medida necesaria" para atajar el fraude que han detectado en un 10% de los aproximadamente 640.000 abonos de media distancia gratuitos que se han emitido, la categoría en la que más prevalente ha sido el abuso.

En el conjunto de los abonos, que superan los 2,2 millones, Transporte ha detectado un uso fraudulento en un 3% del total. "Habíamos detectado durante los últimos meses que se estaba produciendo un uso irregular y fraudulento de algunos viajeros, que se producían reservas de plazas que después no eran usadas e impedían que otros usuarios pudieran hacer uso de esas plazas", explicó la ministra.

El régimen sancionador anunciado, dijo Sánchez, "tiende a evitar" ese mal uso de los abonos gratuitos y permite que "la medida no se desvirtúe y que pueda alcanzar al mayor numero de usuarios". Las medidas anunciadas permitirán a Renfe incautar la fianza de 20 euros y anular el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren.

Aunque solo se retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, el operador ferroviario no expedirá un nuevo abono asociado a ese titular para ningún origen-destino de media distancia en un plazo de 30 días desde la anulación. Las bonificaciones al transporte público ferroviario han tenido una gran acogida por parte de la población española, que ya ha adquirido más 2,2 millones de abonos gratuitos, de los que unos 1,6 millones son para viajar en Cercanías y Rodalies.