Cambiar una cuenta de banco: ¿cómo hacerlo y qué costes supone el traslado?

¿Qué comisiones me puede cobrar el banco por realizar una transferencia?

A través de una cuenta bancaria –un depósito de dinero en el banco-, los titulares pueden domiciliar cobros y pagos, realizar transferencias o sacar dinero en efectivo. Es un elemento indispensable en la actualizar para garantizar la inclusión financiera y la normativa europea obliga a las entidades a ofrecer cuentas de pago básicas -sin costes- a los clientes sin recursos siempre que reúnan ciertos requisitos. ¿Cómo se abre una cuenta bancaria? ¿Se puede cambiar una cuenta de entidad?

Abrir una cuenta bancaria no es un trámite complicado, bastará con presentar la documentación que solicite el banco. No obstante, es importante tener en cuenta las condiciones de cada cuenta, comisiones y otros costes asociados. Antes de contratar la cuenta, el banco debe entregar al cliente toda la información detallada sobre sus principales características.

Una persona puede tener todas las cuentas que quiera y también puede cambiar la cuenta de entidad siempre que quiera. Actualmente, según explica el Banco de España (BdE) los clientes pueden solicitar a la entidad receptora de la cuenta el cambio de entidad y la entidad de origen debe facilitar el traslado de la cuenta de manera ágil y eficaz.

Solicitud expresa para el traslado de cuenta

Para proceder al traslado de una cuenta, el titular deberá solicitar expresamente a la nueva entidad. En concreto, deberá indicar la fecha de ejecución del traslado de la cuenta, que no podrá ser inferior a seis días hábiles desde que la nueva entidad reciba de la entidad de origen toda la información necesaria para el traslado.

Las entidades se encargarán de trasladar las operaciones financieras más habituales que realices en la cuenta que quieres trasladar, como, por ejemplo, domiciliaciones de recibos, órdenes permanentes de transferencias o transferencias periódicas recibidas.

Cambiar la cuenta de banco sin costes

Cambiar la cuenta a otra entidad no conlleva ningún coste para el cliente si el traslado se realiza entre proveedores de servicios de pago operantes en España, o bien tiene lugar dentro del mismo proveedor. Así, si la cuenta que se va a trasladar tiene un saldo a favor, la entidad de origen hará una orden de pago de ese saldo a la nueva entidad, siempre y cuando no hayas deudas exigibles y pendientes de cargo en dicha cuenta.

En concreto, el BdE detalla que los proveedores de servicios de pago deberán colaborar activamente e intercambiar toda la información que resulte necesaria, entre sí y con el propio cliente para que el traslado de la cuenta llegue a buen fin.

Es posible que los clientes quieran cambiar de banco para buscar unas condiciones más ventajosas por los mismos servicios que tiene actualmente. No obstante, a la hora de elegir la cuenta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda optar por una "que no te cobre por las operaciones más frecuentes y que se ajuste bien a tu perfil". Además, recuerda que las condiciones de una cuenta corriente no son fijas y se pueden negociar.

Hay que tener en cuenta que las comisiones que cobran las entidades son libres, salvo en los casos en los que están limitadas legalmente. Por eso, mientras la cuenta esté activa podrá cobrar un importe a sus titulares, siempre que se haya fijado en el contrato y el cliente haya aceptado expresamente.

Por otro lado, también señala que tener una cuenta corriente en una entidad no significa tener que contratar también con ella otros productos: "Aunque la cuenta sea buena, puede que los préstamos, las tarjetas o los fondos de ese banco no se encuentren entre los mejores". Por ello, apunta que, si por las circunstancias hay que mantener la cuenta, "siempre puede dejarla sólo para lo que sea imprescindible, y abrir otra que no te cobre comisiones para realizar las transacciones que te salgan más caras en la de siempre".