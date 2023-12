Truco legal para que Hacienda no se quede el 20% del premio de la Lotería de Navidad

Los 400.000 euros del premio gordo de Navidad se quedarán en solo 328.000 euros después de pagar impuestos por el primer premio del sorteo y lo mismo ocurrirá con el segundo y tercer premio.

La fiscalidad de la Lotería de Navidad es muy simple. Hacienda reclama un 20% de todos los premios que superen los 40.000 euros. Las cantidades por debajo de esa cifra están exentas de tributar y no habrá que pagar impuestos por ellas.

A efectos prácticos, esto afecta al primer, segundo y tercer premio, que son los que superan los 40.000 euros. Quienes se lleven uno de ellos tendrán que pagar los siguientes impuestos:

Primer premio: 72.000 euros

Segundo premio: 17.000 euro.

Tercer premio: 2.000 euros

¿Existe alguna forma legal de no pagar impuestos por la Lotería de Navidad? La respuesta corta es no. Hagas lo que hagas siempre terminarás tributando por ese premio. Lo que sí existe es un truco para pagar menos impuestos, aunque no a coste cero.

Asegurar los décimos para reducir los impuestos

Es fácil que en los últimos días hayas visto titulares con el truco legal para no pagar impuestos por la lotería. Se trata de una verdad a medidas. Con este truco Hacienda no se quedará con el 20% del premio de la Lotería, pero sí que pagarás impuestos porque impuestos terminarás pagando, solo que menos y de forma diferente.

¿Y cuál ese ese truco? Contratar un seguro para el décimo como el que ofrece Laguinda. Esta póliza no asegura que vayas a ganar. Se encarga de devolverte el 20% de impuestos que se queda Hacienda.

El funcionamiento es sencillo. Imagina que ganas el Gordo y sus 400.000 euros. El proceso para cobrar el premio será el mismo que si no tuvieses seguro. A saber, podrás cobrarlo en una entidad financiera colaboradora que directamente restará el 20% de impuestos. Así, Hacienda se quedará con 72.000 euros y a tu cuenta llegarán los 328.000 euros restantes.

En ese momento es cuando se activa el seguro, que te abonará los 72.000 euros que tú has pagado Hacienda. Sin embargo, también tendrás que pagar impuestos por ese dinero.

Los impuestos del dinero del seguro

El pago de la aseguradora no está exento de tributar en el IRPF. Por eso no se puede decir que este truco sirva para evitar pagar impuestos. Lo que sí logra es que la cantidad sea inferior.

El dinero del seguro sobre el décimo tributa como una ganancia patrimonial que tributa en la base general, así que pagarás más o menos impuestos en función del resto de tus ingresos.

Para que lo entiendas mejor, esos 72.000 euros del primer premio se sumarán a tu salario a la hora de tributar en el IRPF y pagarán impuestos según los tramos de la renta, que son los siguientes:

Hasta 12.450 euros: un 19%.Desde 12.451 a 20.200 euros: 24 %.

Desde 20.200 a 35.200 euros: 30%.

Desde 35.200 a 60.000 euros: 37%.

Desde 60.000 a 300.00 euros: 45%.

Más de 300.000 euros: 47%.

Cuánto ahorras en realidad

El coste del seguro es de 3 euros, que se paga toque o no el décimo. En caso de resultar agraciado, lo normal es que el décimo tribute entre la escala del 30% y del 45% dependiendo del resto de ingresos.

Por ejemplo, un contribuyente con una base imponible de 30.000 euros que gane el primer premio sumará 72.000 euros a esa cifra y llevará su renta hasta los 102.000 euros.

De estos 72.000 euros, 5.200 tributarán a un 30%; 24.800 euros lo harán al 37% y finalmente los 42.000 restantes lo harán al 45%. En total, los impuestos por la lotería serán de 48.536 euros en lugar de los 72.000 euros que se hubiesen pagado sin el seguro.

En este sentido, cuanto menor sea la renta del ganador, menos impuestos se pagarán por el premio usando el seguro.