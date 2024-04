Trucos para saber si tus monedas antiguas valen miles de euros

La venta de monedas antiguas nunca pasa de moda. Son pocas las que pueden costar miles de euros, pero identificarlas es esencial para saber si entre las monedas perdidas que tenemos en casa guardamos un tesoro o no. La fiebre por la numimástica sigue alta en España y esta puede ser una de las razones: las monedas de las antiguas pesetas pueden llegar a valer hasta 22.000 euros. Sigue estos sencillos trucos para saber si tus monedas antiguas valen ahora miles de euros.

Los expertos lo primero que aconsejan es fijarse muy bien en las características de cada moneda porque es lo que las hace únicas y valiosas. No olvidemos que no todas las monedas escondidas tienen un gran valor y que muchas ya están en mano de los coleccionistas. Pero su apetito por estos pequeños tesoros no cesa y lo primero que hay que hacer si tenemos dudas con alguna moneda es acudir a un experto.

Trucos para saber si mis monedas valen miles de euros

Si quieres ir sobre seguro, sigue estos trucos para saber si lo que ofreces puede ayudar a incrementar los ahorros de la familia en unos miles de euros. El primer detalle a tener en cuenta es si nuestra moneda es única o forma parte de un pequeño grupo que en su día se acuñó por algún motivo concreto.

Como ya explicó el especialista y director de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales, Jesús Vico, a La Información, lo más difícil sería encontrar una moneda de las antiguas pesetas españolas de la época de Juan Carlos I con valor numismático. ¿El motivo? La escasez. "Todo lo acuñado en el siglo XX tiene un volumen altísimo de circulación".

Lo siguiente que tenemos que saber para convertirnos por unos momentos en un 'numismástico amateur' y examinar correctamente nuestras monedas es que tenemos que diferenciar el año en el que se acuña una moneda del año que se pone en circulación y aparece en la otra cara. En las monedas de las pesetas en una cara en grande aparece siempre un año, que es el de "emisión" y luego hay estrellas más pequeñas y en ella se ve el año de "acuñación". Esa fecha es diferenciadora a la hora de aumentar o no el valor.

Muchas veces las monedas se convierten en únicas porque a la hora de ser acuñadas han sufrido algún error. Rápidamente son retiradas pero esas pocas que han entrado en circulación son las que a posteriori más gusta a los coleccionistas y por las que más dinero se paga. Por último hay que tener en cuenta el estado en el que se encuentra la moneda conservada.

Una peseta que vale 22.000 euros

Otra moneda que genera mucha confusión a los españoles que acuden a expertos en numismática, el coleccionismo de monedas y otros objetos relacionados tales como billetes, títulos, valor y medallas, es la de 50 pesetas con la cara de Franco. Se vio por primera vez en el año 1949, pero luego hay varios años de acuñación consecutivos (1949, 1950, 1951 y 1952).

Aquí las más valiosas son las que tienen el año 1949 en grande y en la estrella de acuñación aparecen los años 51 ó 52. "Son las más raras de ver porque hubo muy poca circulación". Su precio en el mercado puede llegar a alcanzar los 20.000 euros. Sin embargo, las que en la estrella aparecen los años 49 ó 50 "son las más corrientes" y su valor puede ser de dos euros.