Atención a las monedas falsas de uno y dos euros que se pueden colar en tu monedero

La imaginación de los diferentes países a la hora de crear las distintas divisas brilló por su ausencia en el momento de diseñar, sobre todo, las monedas de cada sistema de cada país. En el mundo hay una gran cantidad de monedas que pueden confundirse unas con otras y que, por supuesto, no pueden utilizarse fuera del país o países donde son aceptadas, por lo que el pobre usuario que se encuentre uno de estos polizones en su cartera acabará perdiendo, irremediablemente, dinero.

Las similitudes entre distintas monedas y el suelto de uno o dos euros pueden provocar confusiones. Así, es posible que vayamos en la cartera con alguna moneda que no es que sea falsa, es que directamente corresponde a otro sistema monetario. Este tipo de situaciones se generan habitualmente cuando nos dan el cambio en algún establecimiento, donde alguien ha conseguido colar este dinero en metálico, y suelen ser fallos involuntarios.

En el siguiente listado recopilamos las monedas que pueden confundirse con las de uno o dos euros bien sea por la forma y el peso o por los colores y la combinación de metales. En algunos casos, incluso las imágenes que se utilizan para ilustrar este dinero en metálico son similares, lo que favorece aún más las confusiones.

Las monedas que se pueden confundir con los euros

Pesos mexicanos . Se parecen mucho a las monedas de dos euros, pero al cambio tienen un valor de 10 céntimos de euro.

. Se parecen mucho a las monedas de dos euros, pero al cambio tienen un valor de 10 céntimos de euro. Bhat tailandés. Es similar al caso anterior, pero su valor al cambio es de 27 céntimos.

Es similar al caso anterior, pero su valor al cambio es de 27 céntimos. ​Leva búlgara . Esta moneda tiene la misma disposición cromática que las divisas de un euro, pero vale 0,51.

. Esta moneda tiene la misma disposición cromática que las divisas de un euro, pero vale 0,51. ​ Peso argentino , El peso se parece a la moneda de dos euros y la de dos pesos, a la de un euro. Su valor, completamente devaluado, corresponde a unos 0,005 euros al cambio, así que mejor no confundirse.

, El peso se parece a la moneda de dos euros y la de dos pesos, a la de un euro. Su valor, completamente devaluado, corresponde a unos 0,005 euros al cambio, así que mejor no confundirse. Dirham marroquí. Parecen dos euros, pero realmente valen 45 céntimos.

Parecen dos euros, pero realmente valen 45 céntimos. Peso dominicano. Es similar a la moneda de un euro, pero algo más pequeña. Vale al cambio 0,017 euros.

Como curiosidad y aunque ya no son monedas ni válidas ni aceptadas como forma de pago, se dice que las liras italianas son muy similares a las monedas de uno y dos euros ya que son la divisa que inspiró la creación de nuestro efectivo actual. De hecho, las monedas de 500 liras son idénticas a las de 2 euros y, antaño, su valor era de 43 pesetas al cambio, una cantidad que correspondería a unos 25 céntimos actuales.

Qué hacer si me encuentro una moneda extranjera

Si por cualquier casualidad nos encontramos con una moneda extranjera de estas características en nuestro monedero, lo más probable es que tengamos que acabar guardándola. El cambio de divisas extranjeras en España se puede realizar a través del banco, aunque estas entidades solo trabajan con ciertas divisas específicas, casas de cambio o lugares de cambio de divisas en los aeropuertos.

Si los cambios no son muy favorables o si los intereses en la operación del cambio son muy elevados, no nos saldrá rentable realizar la operación visto el valor al cambio de estas monedas. Es mejor guardarlas como recuerdo. Además, hay que tener en cuenta que el suelto o calderilla no suele aceptarse para el cambio de divisas y son solo los billetes los que tienden a ser aceptados en estos establecimientos.