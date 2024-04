Trucos clave para ahorrar en la subida de la factura del gas tras el alza del IVA

El mes de abril empieza con una subida en la factura del gas porque el IVA pasa del 10% al 21%. Esto afectará de media en unos 70 euros al año a los hogares españoles con tarifa regulada. Aunque no supone un ahorro energético de por sí, comparar tarifas y optar por una oferta más asequible es vital para pagar menos a final de mes por el gas. Hay una diferencia de 137 euros anuales, un 22%, entre la tarifa de gas más barata y la más cara del mercado actualmente, según cálculos de Kelisto.

Y aunque el buen tiempo ya está asentándose en la Península tras el temporal que ha azotado la Península durante toda la Semana Santa, nunca es mal momento para repasar los principales consejos para ahorrar en gas natural y pagar algo menos si entra una nueva bolsa de aire frío durante esta primavera.

Mantén una temperatura adecuada

El principal consejo que recogen en Kelisto es evitar cifras altas en el termostato, ya que esto puede incrementar el consumo de energía y, por tanto, tu recibo. 21 grados son suficientes para estar cómodo, y no es necesario que parezca verano en el interior de tu casa, es mejor ponerse un jersey que llevarse un susto con la factura.

Apaga la calefacción por la noche

Salvo en casos de frío extremo, no es necesario mantener la calefacción por la noche, por lo que es posible ahorrar en calefacción al apagar los radiadores.

Programa el encendido

Si solo estás en casa unas horas al día, dejar la calefacción encendida, aunque sea a baja temperatura, puede suponer un gasto extra. La mejor opción es programar su encendido, si tu instalación lo permite, una hora antes de que llegues a casa. Así, tu vivienda estará a la temperatura adecuada cuando llegues, sin gastar de más.

No calientes las habitaciones vacías

Para no derrochar en consumo, cierra la llave de los radiadores de gas de las habitaciones que no utilices. Si no lo haces, aumentarás tu gasto de forma innecesaria.

Ventila la vivienda solo el tiempo justo

Si es posible, aprovecha el momento más soleado del día para abrir las ventanas. 15 minutos por habitación son suficientes, evitando pérdidas de calor excesivas.

Cambia tu caldera por una de bajo consumo

Si es el momento de renovar tu caldera, valora la posibilidad de hacerlo por un sistema más eficiente, como las de condensación. Aunque suponen una inversión mayor, la reducción del consumo y del importe en tu factura merecerá la pena a la larga. Comprueba si en tu comunidad existe actualmente un plan Renove de calderas y benefíciate de las ayudas disponibles.

No cubras los radiadores

Colocar un mueble demasiado cerca o poner ropa húmeda encima para que se seque más rápido no es recomendable si quieres ahorrar en calefacción. La energía que necesite el radiador para calentar la estancia será mayor, por lo que también subirá el consumo y la factura.

Extrae el aire de los radiadores

Si tienes este tipo de dispositivo de calefacción en casa, purgar o sacar el aire a los radiadores es necesario, al menos, una vez al año, cada vez que comienza el invierno. Esto se debe a que es habitual que se acumulen pequeñas burbujas de aire que impiden el paso del calor y, por tanto, provocan que los radiadores no calienten con toda la potencia necesaria.

Revisa el aislamiento

Entre el 25% y el 30% de las necesidades de calefacción de un hogar se deben a pérdidas de calor que se originan en las ventanas, según los datos del IDAE. Por ello, es necesario comprobar que la vivienda cuenta con sistemas de aislamiento adecuados que no dejen entrar el frío.

En caso de un mal aislamiento, en la actualidad hay programas del Gobierno para

subvencionar obras de eficiencia energética, tanto para edificios como para viviendas unifamiliares, con el que la reforma saldrá más barata y reducirás el periodo de amortización.

Una opción barata y sencilla, si no quieres meterte en grandes obras para mejorar la eficiencia, es poner burletes en los marcos de puertas y ventanas: pequeñas tiras adhesivas, que se adquieren en cualquier ferretería por unos cuantos euros, para evitar la entrada de aire.

Revisa tu caldera

Un buen mantenimiento te permitirá ahorrar en calefacción y evitará que se produzcan problemas importantes en el futuro. Algunas compañías incluyen en el contrato el servicio de mantenimiento de forma gratuita. Recuerda realizarla una vez al año para evitar sorpresas e incidentes.

No te saltes ninguna inspección

Realizar las inspecciones obligatorias de gas natural, así como revisar periódicamente la caldera, te ayudará a mantener tu instalación en buen estado y evitar que haya algún problema que esté aumentando tu consumo de energía. La inspección obligatoria se debe realizar cada cinco años, aunque en Euskadi este periodo baja a cuatro.