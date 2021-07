El turismo pide cautela a las CCAA para no ahuyentar visitantes por la nueva ola

"Tenemos un problema de comunicación". Con el sector turístico al borde de un ataque de nervios por los mensajes desde el Gobierno francés, la campaña informativa en Reino Unido y ya este mismo viernes la decisión de Alemania de incluir a España en su lista de zonas de riesgo por el coronavirus, el Gobierno se ha comprometido con el sector a mejorar su comunicación de la crisis para tratar de impedir que la que se prometía como una campaña estival mejor de lo esperado acabe convirtiéndose en un segundo año de depresión. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha regresado al discurso de España como "destino seguro" como avanzadilla de una campaña que aspira a corregir mensajes a nivel interno y difundir con más éxito en el exterior.

Fuentes del sector hotelero entienden que se ha producido una sobrerreacción por parte de algunas autoridades autonómicas al incremento desmesurado de los contagios por la variante delta, especialmente en el sector de los jóvenes, que ha podido contribuir a generar cierta prevención en el exterior o, en el peor de los casos, a alentar las campañas de los países que directamente apuestan por mantener a sus ciudadanos 'en casa' para impulsar su turismo interior. El sector hotelero trasladó de forma directa a la ministra el pasado miércoles en el marco de la Asamblea General de Cehat, la principal patronal hotelera de España, su preocupación por que una mala gestión de este nuevo repunte del virus pudiera arruinar las expectativas para la campaña estival del sector turístico.

En este sentido, pidieron a la ministra de forma explícita un esfuerzo para no erosionar la confianza de los turistas en la percepción de España como destino seguro desde las autoridades del país y también un esfuerzo diplomático en el exterior para impedir que se transmita una imagen distorsionada de España aprovechando esta situación. El sector hotelero no esconde su temor a que las buenas expectativas que auguraban por la marcha de las reservas hasta hace apenas unos días queden arruinadas en cuestión de horas por la confluencia del repunte en los contagios y sobre todo los anuncios de medidas de restricción a la actividad por parte de los gobiernos autonómicos. Entienden que si éstas fueran necesarias deberían aplicarse de manera quirúrgica sobre los sectores que pueden estar generando problemas para impedir que se filtren a toda la industria turística.

Jorge Marichal, presidente de Cehat, asegura que por ahora no se está produciendo una cancelación de reservas acentuada, pero sí se empieza a detectar una ralentización de las mismas. "Entendemos que no podemos hablar de millones de turistas este verano", lamenta, al tiempo que demanda soluciones a los problemas que se van presentando ante el incremento de los contagios, porque "la situación cambia cada par de días". No augura un verano fácil para el sector. Con todo, y a pesar de que el virus sigue ahí, Marichal incide en que la Covid ya no está causando los estragos del inicio de la pandemia (pese al incremento de infecciones, hay un alto porcentaje de inmunización de la población y la presión hospitalaria es reducida, así como la letalidad) y cuestiona que se estén utilizando ahora las mismas medidas que hace un año de cara al verano. La situación es bien distinta.

Coincide con este enfoque el secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE) Emilio Gallego, quien entiende que en las últimas semanas se ha producido un "efecto pánico mayor del justificable". Una sobrerreacción -a su juicio- por parte de las autoridades autonómicas a la hora de acometer restricciones. La hostelería es uno de los grandes perjudicados del golpe al turismo y por ello desde el sector reclaman a los gobiernos regionales "proporcionalidad" en las medidas a adoptar para frenar la nueva ola de contagios. Gallego cree que ha faltado "previsión" y, en muchos casos, "visión política" a la hora de establecer destinos vacacionales 100% seguros. Teme que el sector hostelero no alcanzará ni de lejos el 50% de la facturación de un verano normal y admite "máxima preocupación" en las empresas.

Para la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) las labores de diplomacia que está llevando a cabo el Gobierno están siendo "correctas". "España ha liderado en la OCDE el debate de la apertura de la movilidad con seguridad y responsabilidad; sin embargo, sí que es cierto que la gestión de la pandemia en la Unión Europea ha pasado por diferentes fases y en la que estamos ahora es en la de gestionar la convivencia con el virus y eso después de una crisis sanitaria multiplicada por una pandemia económica no es fácil", indican desde la patronal. Para la CEOE la clave está en que los países incrementen sus niveles de producción y mejoraren su crecimiento y a su juicio las recomendaciones de los socios europeos, que no prohibiciones, se dirigen en esa dirección.

Con todo, la patronal insiste en la necesidad de medir de forma distinta el nivel de contagiosidad del destino y poner en valor la seguridad sanitaria y el nivel de ocupación de las capacidades sanitarias. En definitiva, la incidencia acumulada no debe seguir siendo el indicador de referencia. Demandan, como país, comunicar "lo relevante", como son los elevados índices de vacunación, y potenciar las vacunas entre colectivos de rangos de edad más jóvenes. Destacan, además, que las empresas españolas han sido pioneras en la implementación de protocolos sanitarios para evitar la expansión del virus. "Si comunicamos las fortalezas que tenemos como destino podemos también orientar las tomas de decisión de muchos viajeros", zanjan.