Las ciudades que pasan por primera vez el límite de 6.000 euros por metro cuadrado

¿Vives en alguna de estas ciudades de España? Ten mucho cuidado, porque han alcanzado ya su precio máximo histórico, "muy por encima" de la media nacional registrada en el año 2023, en lo referente al precio del metro cuadrado. El pasado año, la media en el país se situó en 2.203 euros por metro cuadrado. En estas ciudades ha sobrepasado la barrera de los 6.000 euros.

En un informe que recoge el portal inmobiliario Fotocasa, la primera ciudad que se encuentra en la lista con el precio más alto es Ibiza, la cual registra una media de 6.403 euros por metro cuadrado de venta. Después le sigue Donostia (San Sebastián), que presenta un valor de 6.120 euros por metro cuadrado.

En el tercer escalón del podio está el municipio de Zarautz (Guipúzcoa), con un precio de 6.029 euros por metro cuadrado, y en cuarto lugar, Santa Eulària des Riu (Ibiza) con 5.997 euros por metro cuadrado en diciembre de 2023, pero habiendo llegado a los 6.010 euros por metro cuadrado en noviembre de 2023.

Ciudades que se acercan a los 6.000 euros

Cerca de los 6.000 euros por metro cuadrado, se encuentran los municipios de la Moraleja, en Madrid (5.700 euros por metro cuadrado); Calvià, en Mallorca (5.526 euros por metro cuadrado); Andratx, en Mallorca (5.496 euros por metro cuadrado); Sant Josep de sa Talaia, en Ibiza (5.304 euros por metro cuadrado); Sitges, en Barcelona (5.192 euros por metro cuadrado), y Sant Cugat del Vallés, en Barcelona (4.938 euros por metro cuadrado).

Complicado acceso a la vivienda

"Aunque el encarecimiento del precio en las cuatro localidades es muy significativo, el que más destaca es el que se produce en los municipios ibicencos", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, que considera que estas ciudades se han convertido en la 'milla de oro' de las islas por la "gran presión" de la demanda de compra turística, sobre todo extranjera, con un poder adquisitivo mayor que el local, lo que ha ayudado a que los precios se eleven.

Matos ha afirmado que es "una situación que complica el acceso a la vivienda, ya que el archipiélago prácticamente no cuenta con stock de vivienda social pública, lo que agrava todavía más las dificultades de acceso". No obstante, ha destacado que "la situación de los municipios del País Vasco es diferente, ya que la demanda no es extranjera sino nacional".