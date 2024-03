Worldcoin: ¿tengo que devolver el dinero por escanear mi iris para pedir que borren los datos?

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha ordenado la detención de las actividades que está llevando a cabo Tools for Humanity Corporation, la empresa responsable del proyecto Worldcoin que, para crear un sistema global de identidad digital, ofrece a los usuarios registrar su iris a cambio de criptomonedas. Aunque en un principio puede parecer algo tentador para los usuarios, los expertos recalcan que puede comprometer la seguridad, al ser un dato muy sensible que no se puede modificar.

Tras conocerse esta decisión, que ha sido respaldada por la Audiencia Nacional tras rechazar la medida cautelar solicitada por el proyecto para continuar con la recopilación de iris en España, son muchas las personas que se preguntan sobre la posibilidad de dar marcha atrás y retirar esos datos personales, sobre lo que existe la duda de si es necesario devolver las monedas digitales obtenidas a cambio.

En este sentido, cabe la posibilidad de interponer una reclamación ante la AEPD si se considera que la empresa no te informó adecuadamente de qué van a hacer con los datos recogidos o si los ha entregado un menor de 14 años sin la autorización de su tutor legal. Sin embargo, Worldcoin ha asegurado que no borrará el código de iris para comprobar que ya ha habido un registro en la aplicación.

Después de que la Agencia Española de Protección de Datos haya ordenado una medida cautelar, durante tres meses como máximo Worldcoin no podrá recoger ni tratar datos en España, además de bloquear el uso de los ya recopilados, por lo que durante este periodo de tiempo no podrán eliminarlos de sus bases de datos.

Es importante tener en cuenta que, toda persona interesada en recuperar su información personal, deberá ejercer su derecho de oposición al tratamiento de datos personales o solicitar su eliminación, para lo cual habrá que dirigirse al responsable del tratamiento de los mismos solicitando su retirada.

En el caso de Worldcoin, la propia empresa dispone de un formulario a través del cual se puede solicitar el borrado de los datos personales, incluidas las imágenes del iris, aunque también se puede ejercer esta opción desde su aplicación WorldApp. Para ello habrá que acudir al menú de "Ajustes" para luego seleccionar la opción "Borrar datos".

La empresa puede tardar hasta un mes en responder y aceptar la solicitud. Si transcurrido este periodo no se ha obtenido respuesta alguna, se podrá acudir a la AEPD para ejercer el derecho de supresión u oposición mediante los formularios del organismo.

¿Se debe devolver el dinero?

Sobre la necesidad de devolver el dinero para rescatar el escaneado del iris, los expertos tienen opiniones dispares. Algunos de ellos insisten en que, en el momento en el que se rompe un contrato, como sucederá en el caso de que se obligue a la compañía a no usar los datos recabados por haber un contrato declarado nulo o por exigencias de la AEPD o de los propios usuarios, todas las partes deberían devolverse lo que hayan percibido de forma recíproca. De esta manera, el usuario podría recuperar la información de su iris, pero a cambio debería devolver las criptomonedas que recibió como recompensa.

Sin embargo, otros letrados aseguran que este es un caso excepcional al ser un contrato ilícito en el que la culpabilidad recae tan sólo sobre una de las partes, que es Worldcoin, lo que haría que la empresa no tenga derecho a recuperar la cantidad pagada.