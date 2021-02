La CNMV abre expediente a Urquijo por no presentar las cuentas de Abengoa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto un expediente sancionador a Gonzalo Urquijo y los miembros del consejo de administración de Abengoa hasta diciembre de 2020 por no haber presentado las cuentas de la compañía de 2019, tal y como adelantó este diario. Así lo ha comunicado el regulador de los mercados este mismo martes, solo un día después de que los actuales administradores de la sociedad solicitasen el concurso de acreedores de forma voluntaria.

De acuerdo con la comunicación, el Comité Ejecutivo de la CNMV, en su reunión del pasado día 11 de febrero, acordó incoar un expediente administrativo sancionador por "infracción muy grave a Abengoa SA así como a los miembros de su consejo de administración en el momento de los hechos", por no remitir al regulador y difundir públicamente dentro del plazo el Informe financiero anual individual y consolidado de 2019.

Ya a finales de 2020, Marcos de Quinto -entonces cabeza visible de los minoritarios- denunció en La Información la inexistencia de cuentas de 2019 porque "supuestamente PwC [el auditor] no las ha querido firmar". "La CNMV debe estar muy preocupada", dijo entonces. A los pocos días, AbengoaShares envió un burofax a la 'big four' para conocer la la razón de que los balances de la sevillana no fuesen públicos casi un año después del cierre del ejercicio, como adelantó este diario.

Varias semanas después, en pleno lío por el acuerdo al que el propio vicepresidente de Coca-Cola había llegado con el equipo de Gonzalo Urquijo para ofrecer PIVs a los minoritarios -que fue rechazado por los propios accionistas tras solo dos días-, PwC respondió que no había realizado dicho informe de auditoría porque ni siquiera había recibido las cuentas. Esa respuesta enviada a uno de los dos despachos de abogados que asesoran legalmente a los minoritarios pasó sin pena ni gloria durante más de un mes.

Las cuentas de 2019 han seguido sin ser públicas hasta hace solo unos días cuando el consejo de administración formado por Margarida Smith y López Bravo decidió enviarlas a la CNMV aún sin el informe de auditoría al haber podido constatar que un año después del cierre del ejercicio 2019 la empresa seguía en funcionamiento.

Este mismo lunes, tras vencer el último plazo dado por los acreedores para conseguir ponerse de acuerdo alrededor del plan de reestructuración, este mismo consejo de administración decidió solicitar de forma voluntaria el concurso de acreedores para la matriz. En las próximas semanas se espera que los juzgados de Sevilla nombren un administrador concursal.