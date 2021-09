El Prat: Aena ya avisó al Govern en julio que la ampliación afectaba a La Ricarda 

Aena ya planteó al Govern en julio, en la primera mesa técnica celebrada el día 8 de ese mes, que su propuesta de ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat pasaba por ampliar la tercera pista hacia el este, afectando al espacio natural de La Ricarda. A pesar de conocer desde hacía tiempo que los planes de Aena incluían la afectación del espacio natural, el Govern aseveró el pasado 4 de septiembre que no avalaría ninguna propuesta que implicara "destrozar" la laguna de La Ricarda, y situó la "protección medioambiental" como "línea roja".

Así lo indica la documentación técnica que este jueves ha publicado Aena, en la que se incluyen más de 500 páginas de presentaciones e informes -aunque ningún acta de las reuniones celebradas-, y en la que figura que el primer encuentro entre la gestora aeroportuaria y el Govern para abordar la cuestión fue a finales de 2019, con la conselleria de Territorio y Sostenibilidad.

En aquella primera mesa técnica, Aena defendió que para ampliar el aeropuerto con el objetivo de convertirlo en un 'hub' intercontinental "lo óptimo" era el alargamiento de la tercera pista en 500 metros hacia el este, donde se encuentra La Ricarda. Asimismo, se menciona la opción de cambiar la operativa de pistas, lo que permitiría aumentar el número de vuelos sin afectar a La Ricarda pero incrementando la contaminación acústica de municipios cercanos, aunque es una opción que siempre se ha descartado.

En la misma línea, en un encuentro informativo esta tarde, fuentes de Aena han insistido en que "no ven otra alternativa" de desarrollar un "hub" intercontinental en El Prat que no sea el alargamiento de la tercera pista hacia el este: "No queremos volver a las pistas independientes". En otro documento de alternativas, Aena contrapone el cambio de operaciones con el alargamiento de la pista y enfatiza que, con la segunda opción, la afectación acústica no solo no crecería, sino que se reduciría.

"Tras analizar las alternativas, la única que cumplía los objetivos que estábamos buscando y que compartíamos con el territorio era una, la ampliación de la pista corta", han insistido las mismas fuentes de Aena. La documentación técnica publicada por la compañía, disponible en su página web, incluye 14 documentos divididos en seis categorías, así como un apartado de preguntas frecuentes, que informan sobre la propuesta inicial de compensaciones medioambientales, el desarrollo para los aeropuertos catalanes, estudios económicos o información técnica aeronáutica sobre la ampliación, entre otros.