Air Europa avisa de una filtración de datos personales tras el ciberataque de octubre. 

La aerolínea española Air Europa sufría el pasado mes de octubre un acceso irregular a sus sistemas que podría haber derivado en una filtración de datos personales de clientes y pasajeros. Esta filtración se habría producido después del 'hackeo' del pasado año y que afectó a la pasarela de pagos. Así lo ha informado la empresa en un correo electrónico enviado a sus clientes y al que ha tenido acceso Europa Press.

En el momento del ciberataque, Air Europa aseguró que no había constancia de uso fraudulento de los datos de pago, pero recomendó a los pasajeros afectados que bloquearan sus tarjetas de crédito de manera preventiva.

Robo de datos personales

Después de analizar lo ocurrido con este primer ataque, la compañía ha descubierto una segunda incursión en sus sistema con la que podrían haber robado datos personales como nombre y apellidos; DNI o pasaporte; código de viajero frecuente del programa Suma; dirección postal; fecha de nacimiento; teléfono; correo electrónico y nacionalidad.

La aerolínea también ha puesto de relieve que "en cualquier caso" y para la "tranquilidad" de los pasajeros afectados, hasta la fecha no hay constancia de que se haya hecho un uso fraudulento de esa información y que, si ocurriese, "los inconvenientes derivados de ellos serían, en todo caso, limitados".

Consejos de Air Europa a los clientes

En este contexto, ha dado algunos consejos a sus clientes para evitar ser víctima de 'phishing', como no descargar archivos de fuentes no fiables, no pinchar en enlaces de comunicaciones de fuentes desconocidas, no responder mensajes sospechosos y cambiar las contraseñas una vez al año. Así, recuerda que Air Europa nunca pedirá que comparta por correo sus contraseñas ni cualquier otro dato confidencial.

Por último, la compañía ha mostrado su "firme compromiso" con la seguridad de la información, por lo que trabajan en mejorar las medidas de seguridad y reforzar las capacidades tecnológicas en línea ante las nuevas amenazas.