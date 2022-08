Ángela Ruiz, la mujer que se adelantó a Wikipedia con su enciclopedia mecánica

En 1949 la oficina de la Propiedad Industrial en Madrid recibió un documento para que admitiera la invención de un “procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de aire para la lectura de libros”. El dispositivo creado en 1949 por una maestra llamada Ángela Ruiz Robles aprovechaba materias “que en épocas anteriores se desconocían” como la electricidad, el cristal irrompible (plexiglás), la goma elástica, el papel terso y cartulinas. La inventora había ideado un dispositivo especial para una época caracterizada por “lo veloz del vivir” (años cuarenta), en la cual era importante presentar las cosas “para, con deleite y agrado, conseguir el máximo de conocimientos con un mínimo de esfuerzo”, dice en la explicación de esta patente de 1949.

Como si se hubiera adelantado a nuestra época, caracterizada por la falta de atención y por la cultura de la distracción, hace más de setenta años Ruiz Robles hablaba ya de un dispositivo para “la enseñanza intuitiva, amena, y para aprovechar con rapidez los momentos que la atención pueda estar fija hacia un punto determinado, recibiendo y aprovechando productos, evitando y aminorando las fatigas intelectuales que ocasiones a las facultades mentales tenerlas en actividad largo tiempo”. Su dispositivo se iluminaba con fósforo para “estudiar y leer sin más luz que el resplandor del mismo”. También se iluminaba con electricidad. Consistía en una pantalla, unas placas, unas palancas y unos pulsadores. Cuando se presionaba sobre estos últimos, aparecían las materias sobre la pantalla, y además se podían aumentar de tamaño. El dispositivo, como muchos móviles de hoy, era impermeable.

Ideado para niños, el invento de Angela Ruiz de 1949 ofrecía ventajas que eran revolucionarias para entonces. En 1952 recibió su 'tarjeta de inventor'. Ruiz Robles había dedicado muchos años de su vida a facilitar la enseñanza y la más sorprendente es que Angela, o doña Angelita, siguió mejorando su invento hasta que en 1962 presentó otra patente: “Un aparato para lecturas y ejercicios diversos”. Consistía en una “enciclopedia mecánica” cuya ventaja principal era “remediar todos los inconvenientes que por su magnitud influyen decisivamente en hacer de la enciclopedia de corte clásico un objeto engorroso, poco práctico y evidentemente antieconómico”.

Como se expone en la memoria explicativa, el invento acababa con la rigidez de las enciclopedias clásicas pues “la vigencia de tal libro como conjunto queda atacada por todos sus puntos, pero más agudamente en el campo de las ciencias”. Argumentaba el escrito que los “nuevos hechos experimentales demuestran la falsedad de teorías clásicas”, pero al ser toda una unidad, la enciclopedia clásica en forma de libro de papel no podía cambiar sus contenidos rápidamente. “La inadecuación de una o varias de sus partes”, decía sobre la enciclopedia clásica, “repercute en la desvalorización de la totalidad”. ¿Qué aportaba la nueva enciclopedia mecánica? Lo mismo que la Wikipedia de hoy: la actualización de los datos. Pues “característica primordial que la presente invención aporta es la posibilidad de sustituciones parciales o incluso totales de elementos, para comunicar a la enciclopedia configuraciones apropiadas a las circunstancias de cada momento cultural”.

Superaba además a la enciclopedia clásica en su versatilidad. “Como documento fundamentalmente gráfico, la enciclopedia clásica no presenta la posibilidad de una sonorización, de tanto efecto pedagógico, y no incorpora tampoco en general elementos de trabajo tales como superficies en les que pueda escribirse, y borrarse ulteriormente lo escrito para hacer posible sucesivas inscripciones”. En cambio, este artilugio mecánico presentaba “dispositivos de sonorización, y medios para la formación de leyendas literales o numéricas a voluntad y con gran rapidez”. Era como tener una tableta a mano, con sonido y con la ventaja de que se podía escribir sobre ella.

Por desgracia, el invento de Ruiz Robles solo quedó en prototipo

El Registro le concedió la patente número 276.346. Se puede consultar en la página de la oficina de patentes y marcas (oepm.es). Se podría considerar que este aparato es el precursor de varias cosas: de Wikipedia porque “podía cambiar sus contenidos rápidamente”; de la tableta porque podía escribirse y borrarse y “tenía sonorización”, y del libro electrónico porque “permite efectuar lecturas de diversos temas prácticamente sin limitación”. Si el libro electrónico se inventó en 1972 por Michael Hart, las primeras tabletas comerciales en los años 80 y 90, y Wikipedia nació en 2001 (Jimmy Wales), eso significa que el invento de Ángela Ruiz Robles iba décadas por delante. Esta inventora era una maestra que a lo largo de su carrera hizo destacados esfuerzos por enseñar más, mejor y a más gente.

En la Wikipedia en inglés se admite que ya el invento de 1949 fue un precursor del libro electrónico. “Her idea was to create a device which would decrease the number of books that her pupils carried to school” (Su idea fue crear un dispositivo que disminuyera el número de libros que sus alumnos portaban al colegio). 'Televisión Española' la entrevistó a finales de los sesenta. ¿La misión del prototipo de enciclopedia mecánica?, preguntaba el reportero. “Aliviar la enseñanza: con el mínimo esfuerzo, conseguir los máximos conocimientos”, respondía la autora.

Por desgracia, el invento de Ruiz Robles solo quedó en prototipo, a pesar de que en los años sesenta despertó un notable interés. Lo más cerca que estuvo de ver su sueño cumplido en realidad, fue en 1971. El Instituto Técnico de Especialistas en Mecánica Aplicada, S.A. (ITEMA) estudió la posibilidad de fabricar 10.000 unidades a un coste de entre 50 y 75 pesetas por dispositivo para hacerlo asequible a todos los estudiantes. “Desafortunadamente, ni tan siquiera un prototipo de plástico llegó a ver la luz tal y como proponía el anteproyecto de ITEMA, S.A.: una barrera económica de más 100.000 pesetas para fabricar una serie resultó insalvable”, dice Rosa María Martín Latorre, investigadora que preparó un libro sobre los inventos avanzados de Ruiz Robles ('Angela Ruiz Robles y la invención del libro mecánico', publicado por el Ministerio de Economía y Competitividad en 2013).

Las dos patentes de Ángela Ruiz Robles fueron solo una pequeña parte de su labor como maestra, pedagoga y escritora. Nació en Villamanín (León) el 28 de marzo de 1895. Estudió magisterio en la Escuela de Maestras de León, y a partir de 1915 comenzó a impartir clases sobre las formaciones de moda: taquigrafía, mecanografía y contabilidad. En 1917 fue nombrada maestra y directora de la escuela de La Pola de Gordón (León), y al año siguiente, tras hacer oposiciones de Magisterio Nacional, ganó una plaza de maestra en la aldea coruñesa de Santa Uxia de Mandía (cerca de Ferrol). Los biógrafos cuentan que, por la noche, visitaba los hogares de familias analfabetas para ayudarles a conocer el mundo de las letras. En 1928, Ruiz Robles se mudó a Ferrol. Ya en tiempos de la República, en 1934, la nombraron gerente de la Escuela Nacional de Niñas en el Hospicio de Ferrol. Según cuenta la investigadora Raquel Pintado, que hizo un artículo biográfico, era una “institución encargada de integrar socialmente a los niños abandonados a través de la instrucción primaria, la educación musical y la formación en oficios útiles a la ciudad (astilleros y obras públicas)”.

Ruiz Robles publicó 16 libros de texto sobre diversas materias como ortografía, taquigrafía, mecanografía, gramática

Fue en ese mismo año de 1934 cuando le sucedió algo inesperado. “La Comisión Depuradora del Magisterio de La Coruña abrió un expediente disciplinario a Ruiz Robles (de profundas convicciones religiosas) a causa de sospechas surgidas a raíz de una suscripción de 50 céntimos mensuales que hizo en buena caridad cristiana a favor de un fondo de ayuda a las familias de los maestros presos por motivo de la Revolución de Asturias. Finalmente, el expediente acabó archivado (1941) sin que Ruiz Robles llegara a ser sancionada”, dice Raquel Pintado. La Revolución de Asturias de 1934 había sido un levantamiento a escala nacional promovido por UGT y el PSOE contra un gobierno republicano elegido en las urnas. Fracasó y sus dirigentes fueron detenidos. Causó más de 1.500 muertos.

La actividad más intensa de Ruiz Robles comenzó ya en plena Guerra Civil. “Entre 1938 y 1970, Ruiz Robles publicó 16 libros de texto sobre diversas materias como ortografía, taquigrafía, mecanografía, gramática, historia y geografía”, dice Pintado. Y añade: “En dos de ellos, editados en 1938 y 1941, describía un sistema taquigráfico con el que escribir y traducir de manera más veloz gracias a una máquina con nuevos signos y caracteres enlazados de modo sencillo y sistemático, basados en las vocales martinianas, así llamadas en alusión al grabador valenciano Francisco Martí Mora (1761-1827), fundador de la taquigrafía”. El sistema de Ruiz Robles iba más lejos porque podía emplearse en cualquier idioma. Entre los libros escritos por Ruiz está un revolucionario 'Atlas Científico Gramatical' (1958). “Consistía en un libro desplegable con información sobre gramática castellana y geografía española que se repartía en lecciones separadas pero conteniendo asociaciones de conceptos, permitiendo así al lector tener visible y relacionada toda la información”, dice Pintado. Es decir, el libro relacionaba conceptos teóricos con objetos que se representaban en un mapa.

Doña Angelita murió en 1975. Hasta entonces estuvo pagando la cuota correspondiente a sus patentes de invención. Entre 1947 hasta su muerte estuvo recibiendo galardones, reconocimientos y nombramientos en España y en el extranjero. Tras su fallecimiento, durante casi dos décadas, la vida de esta inventora quedó relegada al baúl de la historia. En 1992, la Biblioteca Nacional la incluyó en una exposición titulada 'El libro y la escuela'. En 1998 se organizó un homenaje en el colegio público de El Ferrol, donde enseñó hasta que se retiró de la enseñanza. Fue a partir de la segunda década del siglo XXI cuando empezaron a proliferar estudios, homenajes, recuerdos y exposiciones. En 2012 apareció su biografía en Wikipedia. Se creó el Premio Ángela Ruiz Robles en 2013, el mismo año en que el Ministerio de Ciencia y Competitividad editó un libro sobre su vida, y que 'TVE' realizó un documental sobre la inventora. Uno de los trabajos biográficos más citados es el de Raquel Pintado Heredia para el Museo Virtual de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En 2016, en el 121 aniversario del nacimiento de Ángela Ruiz Robles, Google le dedicó un 'doodle', una conmemoración con una pequeña biografía y un dibujo.