Asufin avisa de riesgo de ejecución si no se paga una hipoteca IRPH con demanda

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ve conveniente que los clientes afectados por una cláusula IRPH en sus contratos hipotecarios adopten una postura de prudencia. La abogada Vanesa Fernández ha explicado que si una persona deja de abonar las cuotas de su préstamo referenciado al polémico índice por haber ejercitado una acción de nulidad del mismo, el banco podrá igualmente iniciar un procedimiento de ejecución.

En ese caso, las demandas se cruzarían, aunque el cliente tiene la posibilidad de intentar paralizar el proceso de desahucio. "Efectivamente, podría comportar que las cantidades que se deban sean distintas a las que se reclaman", ha indicado la letrada en un webinar organizado por Asufin, que para poder atacar esta circunstancia aconseja asesorarse y demostrar que existe un procedimiento previo aludiendo a la nulidad.

La batalla del IRPH en los tribunales continúa sin ser zanjada. Los jueces de primera instancia no terminan de ver clara las sentencias del Tribunal Supremo y, por ello, el 38 de Barcelona y el 2 de Ibiza han emitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) nuevas cuestiones prejudiciales sobre el carácter abusivo de esta cláusula, que condena a miles de afectados a un sobrecoste en sus hipotecas.

"La publicación del IRPH en el BOE no es suficiente para cumplir con las exigencias de transparencia"

Una de las preguntas que se han elevado a Europa también tiene que ver con la afirmación de que la publicación del IRPH en el Boletín Oficial del Estado (BOE) salva para todos los casos las exigencias de transparencia por parte de la entidad financiera. ¿Era suficiente con este anuncio o se debía exigir información adicional a los consumidores? "A mi modo de ver, obviamente no es suficiente y no cumple con la exigencias de transparencia por el mero hecho de que exista un BOE. No solo debe cumplirse la norma, también debe informarse con claridad al cliente", ha añadido Fernández.

Asimismo, cuando se habla de IRPH nulo, se refiere a la posibilidad de que un tribunal puede entender que el índice al que están referenciadas determinadas hipotecas pueda no aplicarse porque adolezca de algún tipo de vicio que la invalide. El problema es que se desconoce qué efectos podría tener este hecho, puesto que algunas opciones varían desde dejar el préstamo sin interés a sustituirlo por el Euríbor. Sobre todas estas cuestiones aún existe una gran controversia y es sobre lo que se ha preguntado al TJUE.

Esta incógnita se complica aún más con la eliminación del Líbor. Existen escrituras en las que no se establece un sustituto para cuando esta referencia desaparezca, si bien en otras sí, entre los que aparece el IRPH. En ese caso, el cliente se colocará en la misma situación que todo el resto de afectados con cláusula IRPH en hipotecas.

En todo caso, y a falta de una autoridad extrajudicial, la abogada Fernández ha animado a los afectados a presentar sus demandas ya aunque el Alto Tribunal mantenga sus recursos de casación paralizados a la espera del TJUE. Los juzgados están colapsados y solo admitir a trámite una acción se puede demorar hasta un año y medio. Igualmente, recuerda que algunos jueces continúan tramitando estos asuntos y que, en cualquier caso, es una buena decisión para ir acortando tiempos e ir trabajando en ello.