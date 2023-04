Bank of America amortizará 4.000 puestos de trabajo durante el próximo trimestre

Bank of America

Bank of America, el segundo mayor banco de Estados Unidos, que anunció este martes un beneficio de 8.161 millones de dólares (7.441 millones de euros) en el primer trimestre de 2023, aseguró que espera amortizar 4.000 puestos de trabajo en el segundo trimestre del año. Durante una conversación con los inversores, el consejero delegado de la entidad, Brian Moynihan, apuntó que la compañía tenía 217.000 empleados al final de marzo y que quiere reducir su plantilla hasta los 213.000 trabajadores durante este trimestre.

Una fuente de la empresa insistió a EFE en que no se trata de despidos, sino de plazas que no serán cubiertas una vez que queden vacantes. La misma fuente quiso desvincular esa reducción al desempeño de la entidad e insistió en que la plantilla está sobredimensionada. Gracias a esta reducción de plantilla y a la reducción de otros gastos, la empresa espera gastar entre 400 y 500 millones menos de dólares entre abril y junio. Bank of America anunció hoy un beneficio neto de 8.161 millones de dólares (7.441 millones de euros) en el primer trimestre de 2023, un 15,4% más que los 7.067 millones registrados en el mismo período del pasado año, impulsado por el aumento de los tipos de interés.

La entidad tuvo unos ingresos por actividad de 26.391 millones de dólares, un 13,1% más interanual, por encima de las expectativas de los analistas. Los ingresos netos por intereses subieron un 24,8%, desde los 11.572 millones de dólares del mismo periodo del año pasado a los 14.448 millones obtenidos en los tres primeros meses de 2023, "impulsados por la subida de los tipos y el crecimiento de los préstamos", tal y como apuntó el director financiero Alastair Borthwick, en un comunicado.

En cuanto a los ingresos distintos a los intereses, que incluyen, por ejemplo, las tasas, subieron un 1,3% hasta los 11.810 millones de dólares. El consejero delegado de la entidad destacó que “todos los segmentos de negocio funcionaron bien, ya que las relaciones con los clientes y las cuentas crecieron de manera orgánica y a un ritmo sólido".

En línea con los resultados de la banca

"Nuestros resultados demuestran cómo el compromiso de una década de nuestra empresa con el crecimiento responsable ayudó a brindar estabilidad en entornos económicos cambiantes", agregó. Bank of América reservó 931 millones para cubrir eventuales impagos de préstamos. Los resultados de Bank of America están en consonancia con la de otros grandes bancos estadounidenses que anunciaron sus resultados la semana pasada.

JPMorgan Chase anunció unos beneficios en el primer trimestre de 12.622 millones, un 52% más; Citigroup ganó 4.606 millones entre enero y marzo, un 7% más que en el mismo periodo de 2022, y Wells Fargo logró unos beneficios de 4.991 millones en los tres primeros meses del año, un 32% más. Las entidades financieras se han beneficiado de los aumentos de tipos de interés decretados por la Reserva Federal estadounidense, que han tenido un efecto directo en los préstamos de los bancos. Cerca del cierre de la jornada, las acciones de Bank of America subían un 0,38% en la Bolsa de Wall Street.