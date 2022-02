BBVA Italia consolida su crecimiento en 2021 y alcanza los 771.000 clientes.

BBVA ha celebrado los resultados obtenidos en Italia durante el 2021 y ha asegurado que el banco mantiene sus buenas perspectivas de cara a este año. Lo ha hecho el country manager de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, quien ha asegurado que “las métricas de valoración que el banco tiene en Italia son francamente buenas, con un dato de NPS positivo de un 55%”. Además, el directivo de la entidad ha señalado que el objetivo ahora es incorporar productos como el One Click Loan (préstamo al consumo digital), al tiempo que seguirá evaluando las necesidades de los clientes "para desarrollar los servicios y funcionalidades que mejor se adapten a ellas".

Las cifras también han sido positivas en cuanto al crecimiento de la cartera de clientes en suelo italiano, alcanzando los 711.000, un incremento del 37% respecto al año anterior. "Para 2022 seguimos apostando por la estrategia que tan buenos resultados nos ha dado en los últimos años para cumplir con el objetivo de 3,6 millones de clientes que nos hemos marcado para los próximos tres años", ha afirmado Belausteguigoitia. La estrategia del banco se basa en trabajar con un equipo especializado y multidisciplinar, consiguiendo aglutinar todos los procesos involucrados con la captación de clientes.

En cuanto a la evolución del negocio, country manager de BBVA en España ha reseñado el aumento del stock de empresas medianas en nuestro país (con facturaciones entre 5 y 100 millones de euros) que creció el año pasado un 10,2%. Los segmentos de servicios, alojamiento, restauración u ocio también han repuntado un 10,1%. En cuanto al apartado hipotecario la concesión de nuevos créditos hipotecarios creció en BBVA España a un ritmo del 54%, por encima del 39,4% que registro el sector en su conjunto.

De cara a la segunda mitad del 2022, Belausteguigoitia ha vaticinado una subida de tipos por parte del BCE de 25 puntos básicos en su reunión del próximo septiembre y prácticamente de otros 25 puntos básicos para el mes diciembre.“Pedir un crédito continuará siendo atractivo, dado que los tipos de interés son históricamente bajos, en un entorno de alta competencia entre instituciones y elevada inflación”, ha aseverado.

Por último, el country manager de BBVA en España ha tenido tiempo para hablar de cuestiones como la digitalización, destacando que es importante "no dejar a nadie atrás". "La adopción de estos nuevos canales no siempre es sencillo, no solo para el colectivo de los mayores, también para otros segmentos de la población", ha explicado.