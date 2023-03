BlackRock se desmarca de una oferta competidora para comprar Credit Suisse.

BlackRock descarta que vaya a presentar una oferta para comprar la entidad suiza Credit Suisse como según había informado de un posible interés el diario 'Financial Times'. El gigante estadounidense de inversión "no está participando en ningún plan para comprar todo o laguna parte de Credit Suisse y no tiene ninguna intención de hacerlo", asegura un portavoz de la entidad a Bloomberg.

El Financial Times informó de que la empresa de EEUU está considerando varias opciones y trabaja con otros inversores en un posible acuerdo. Esto se produjo después de que la empresa suiza iniciara conversaciones sobre una posible combinación con UBS Group AG.

El banco, con sede en Zúrich, afronta un intenso fin para tratar de recuperar la confianza del mercado y se prepara para analizar las posibles consecuencias en caso de una caída inevitable. Como ya adelantó Financial Times, los consejos de administración de los dos principales bancos suizos se reunirán por separado este fin de semana para sopesar la idea de una posible fusión.