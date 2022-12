Bloomberg estudia comprar 'The Wall Street Journal' o 'The Washington Post'

En plenas vacaciones de Navidad y con el 2023 a la vuelta de la esquina, las grandes compañías no pierden el tiempo y 'echan el ojo' a nuevas oportunidades. El multimillonario Michael Bloomberg ha mostrado gran interés en hacerse con la empresa de información financiera Dow Jones, dueña del diario 'The Wall Street Journal' o bien con el rotativo 'The Washington Post', actualmente en manos del también multimillonario Jeff Bezos, según informa este vieres 'Axios'.

Bloomberg es dueño de Bloomberg LP, la mayor empresa de información financiera del mundo, popularmente conocida por sus terminales, muy usados por profesionales del mundo de las finanzas.

Gran interés por Dow Jones

En este sentido, 'Axios' indica, citando una fuente cercana a Bloomberg, que el empresario estaría más interesado en hacerse con Dow Jones por el encaje con su empresa. El exalcalde de Londres considera que el intento de Rupert Murdoch de fusionar News Corp, matriz de Dow Jones, con Fox Corp no finalizará con éxito.

Bajo el paraguas de Dow Jones también se editan otras publicaciones económicas, como la revista 'Barron's' o el digital 'MarketWatch'. Además, Dow Jones también cuenta con una agencia de noticias y elabora diversos índices bursátiles.

La compra de Dow Jones dejaría a News Corp como dueña de la editorial HarperCollins, del portal inmobiliario 'Realtor.com', de varios medios en Australia y Reino Unido y del tabloide 'New York Post'.

'Axios' ha subrayado que Bloomberg todavía no ha iniciado ningún tipo de aproximación a News Corp o a Bezos, ni tampoco ha contratado a ninguna firma de asesoría o banca de inversión para valorar el acuerdo.