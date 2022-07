British Airways recortará otros 10.300 vuelos de corta distancia hasta octubre. 

La aerolínea británica British Airways (BA) ha anunciado que recortará otros 10.300 vuelos de corta distancia hasta finales de octubre y aclaró que sus servicios de largo recorrido no resultarán afectados. En un comunicado difundido hoy por la compañía, BA señaló que "toda la industria de la aviación continúa afrontando desafíos significativos" al tiempo que apuntó que en la empresa están "completamente centrados en construir resiliencia en nuestra operación para dar a los clientes la certeza que merecen".

BA recuerda que el Gobierno británico recientemente había decidido "dar a toda la industria un alivio en los 'slot' a fin de minimizar las potenciales alteraciones este verano" y añade que "aunque adoptar nuevas medidas no es donde querríamos estar, es lo correcto para nuestros clientes y colegas". "Esta nueva flexibilidad significa que podemos reducir más nuestro calendario y consolidar algunos de nuestros servicios más tranquilos para poder proteger el máximo de vuelos de vacaciones posible", indica BA.

La aerolínea puntualizó que si bien la mayoría de sus vuelos no resultarán afectados por esa medida y que la mayoría de clientes "se marchará, como estaba planeado", no subestima "el impacto que esto tendrá", por lo que "hará lo posible para poder recuperar los planes de viaje". "Estamos en contacto para pedir disculpas y ofrecer opciones de nueva reserva en nuevos vuelos con nosotros u otras aerolíneas lo antes posible o para emitir un reembolso completo", ha agregado.

Se suma a otros recortes

La aerolínea British Airways (BA), del grupo hispano-británico IAG, ha anunciado que cancelará hasta un 11% de sus vuelos entre abril y octubre como resultado de la escasez de personal en varias funciones y las dificultades en sus operaciones tras la pandemia. La compañía precisó que en las próximas semanas reducirá un 1% de sus vuelos, lo que se suma al 10% ya anunciado en mayo y que eleva al 11% el total en la temporada de verano. Al comunicar por adelantado esta reducción, que afectará a las rutas desde Heathrow y Gatwick, BA quiere evitar cancelaciones de última hora que provoquen aún más caos en los aeropuertos.

En un comunicado, la aerolínea reconoce que las medidas "preventivas" tomadas a principios de año para recortar el horario de verano -y dar más seguridad a los clientes- no han sido suficientes. "Lamentablemente, ha sido necesario realizar reducciones adicionales", afirma BA, que se ha puesto en contacto con los pasajeros para ofrecerles nuevas reservas o un reembolso. Para tratar de ayudar a las aerolíneas, el Gobierno británico ha introducido una amnistía sobre sus turnos de despegue y aterrizaje, lo que significa que no los pierden si no los usan.

"Saludamos estas nuevas medidas, que nos ayudan a ofrecer a nuestros clientes la certeza que merecen" al facilitar la gestión de los vuelos, declara BA en su nota. British Airways señala que está centrada en ejecutar su mayor campaña de contratación de personal y en aumentar su resiliencia operativa, que se ha puesto a prueba al tener que aumentar su capacidad de transporte de un 30 a un 80% a corto plazo tras el levantamiento de las restricciones por la crisis sanitaria. El incremento de la demanda por parte de los usuarios, sobre todo para ir de vacaciones, coincide con un déficit de trabajadores de cabina, gestión de equipaje, seguridad aeroportuaria y controladores de tráfico aéreo.

Además, los empleados de tierra de BA planean hacer una huelga este verano en demanda de mejoras salariales. Desde Iberia aseguran, por su parte, que la aerolínea continuará con el programa de vuelos previsto, al tiempo que recuerdan que en España ha habido reducciones temporales de empleo (Ertes) hasta el pasado 28 de febrero y que la recuperación de la capacidad "no ha sido tan abrupta".