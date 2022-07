Ryanair critica que USO y Sitcpla solo hagan ruido para salir en los medios. 

El consejero delegado de Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha criticado que los sindicatos USO y Sitcpla "solo quieren salir en los periódicos" y "no tienen nada que ofrecer más que caos y ruido" con motivo de la huelga de tripulantes de cabina convocada, según ha afirmado en una entrevista a Europa Press. Durante las seis jornadas de la primera huelga convocada para los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair se han cancelado 215 vuelos con origen o destino España y más de 1.225 han salido o llegado con retraso, según informan desde el sindicato USO. Además, Wilson ha defendido que la aerolínea ha llegado a un acuerdo con CCOO en seis semanas, mientras que USO y Sitcpla "no han sido capaces de hacer nada en cuatro años".

"El problema es con USO y Sitcpla, que negociaron de mala fe y decidieron que iban a hacer una huelga antes de empezar a negociar", ha señalado. En este sentido, el consejero delegado de Ryanair ha criticado que la huelga es "la última opción", lamentando la actitud de los sindicatos que "disparan primero y preguntan después": "Es muy de los años 70". "Esta es la razón por la que nuestros tripulantes de cabina, que hacen un trabajo fantástico, no están apoyando esto porque cuando vas a la huelga es un último recurso", ha manifestado.

Sobre las acusaciones de los sindicatos de que Ryanair ha traído TCP de otros países para sustituir de los trabajadores que están en huelga, Wilson las ha calificado de "tonterías", ya que "la ley nos permite cubrir esos vuelos con tripulación de otros países". El Ministerio de Transporte emite servicios mínimos y estamos obligados por ley a prestar esos servicios mínimos. En algunos casos, los sindicatos le dijeron a la gente que no hiciera los servicios mínimos. Por lo tanto, no había tripulación para hacer los servicios mínimos", ha explicado el representante de Ryanair. Por ello, ha concluido que este tipo de reclamaciones "no avanzan nada y no consiguen ningún acuerdo". "Es como si quisieran salir solo en los periódicos", ha apuntado el directivo de la compañía aérea.

Wilson ha tildado de "escándalo" el control del tráfico aéreo en Europa, ya que le parece "inexplicable" que los controladores no sean capaces de manejar la capacidad actual "cuando es inferior a la de 2019". Así lo ha manifestado al ser preguntado sobre otros problemas que están afectando al tráfico aéreo en Europa, como las cancelaciones de vuelos en algunos aeropuertos o las colas en los controles de frontera. En este sentido, ha exigido un "sistema central de control aéreo europeo", aludiendo a otros sistemas unificados en Europa como "el 'roaming' o el euro".