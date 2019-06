Cabify duplica sus ingresos en España pese a su 'batalla' con la Administración

La batalla con la Administración no frena a Cabify, que durante 2018 ha conseguido duplicar sus ingresos en España, hasta alcanzar los 144 millones de euros, pese a las restricciones impuestas a su modelo de negocio. La compañía espera ser rentable y confía en alcanzar beneficios durante el vigente ejercicio o el próximo.

Estos datos han sido ofrecidos por Vicente Pascual, cofundador de la compañía, durante su participación en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), si bien el directivo ha evitado ofrecer cifras sobre el negocio en Latinoamérica, donde Cabify se la 'juega'contra Uber y Didi.

En cambio, en España, Cabify ha logrado reducir sus pérdidas de explotación hasta el entorno de los 3,5 millones durante el pasado -frente a los números rojos de 5,1 millones de 2017, pese a que Barcelona y Valencia implantaron regulaciones que restringían su negocio al exigir la precontratación del servicio.

Pascual, además, se ha defendido contra las críticas que aseguran que Cabify no paga impuestos y ha subrayado que la compañía tributó más de ocho millones euros en concepto de IVA e impuestos sobre sueldos y salarios. No obstante, sí que explicó que no pagan Impuesto de Sociedades al ser una sociedad con pérdidas.

Sobre los contactos para una nueva ronda de financiación, Pascual reconoció que la compañía se encuentra en una constante búsqueda de inversores y comentó que la empresa sigue con la intención de salir a bolsa en algún momento durante los próximos dos años.

Pascual evitó pronunciarse sobre los nuevos gobiernos autonómicos y municipales que se están conformando en la actualidad, aunque sí que pidió crear un clima "estabilidad política" que permitan mirar a futuro y crear un marco estable para los próximos cinco o diez años.