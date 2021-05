CaixaBank se da un mes para bajar la crispación sindical y llegar a un acuerdo

Cuenta atrás para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la nueva CaixaBank. Tras la celebración de la cuarta y última reunión del periodo informal de consultas, la dirección de la entidad ha decidido pasar ya al proceso formal de negociación del mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la historia bancaria de España. Esta segunda parte deberá darse por finalizada en los próximos 30 días naturales por ley, periodo durante el cual sindicatos y banco deberán acercar posturas y alcanzar un acuerdo.

La celeridad con que la entidad está queriendo desarrollar este procedimiento, que se saldará con la salida de 7.791 empleados, da la sensación de que tiene poca predisposición a buscar fórmulas que permitan minimizar el impacto en el volumen de empleo, según fuentes sindicales. La convulsión y preocupación entre la plantilla es tal que han solicitado incluso ayuda a los grupos parlamentarios a través de una misiva dirigida al Congreso de los Diputados para emplazarles a que se involucren activamente.

Adicionalmente, la representación de los trabajadores se ha dirigido a la Fundación Bancaria La Caixa y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en sus condiciones de primer y segundo accionista del nuevo grupo financiero, respectivamente, con el objetivo de que estas entidades frenen, o por lo menos pongan límites, a un ERE que califican de "salvaje e injustificado".

Por otro lado, los sindicatos han insistido desde un principio en que este plan de ajuste no es admisible teniendo en cuenta los sueldos de los banqueros. El nuevo presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, tuvo su retribución limitada durante el tiempo en que presidió Bankia debido a una normativa aplicable a entidades en reestructuración. El banquero cobró 500.000 euros fijos en Bankia en 2020 y renunció a la variable por el Covid-19. No obstante, este régimen no le es de aplicación a los directivos de CaixaBank, por lo que el consejo ha propuesto pagarle 1,65 millones de euros fijos más un máximo de 200.000 euros en concepto de variable.

Sindicatos piden al Frob oponerse a los sueldos en la junta

La polémica iniciada por los sindicatos en torno a los sueldos fue respaldada por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien mostró en público su preocupación al respecto. Por ello, la representación de los trabajadores también ha pedido a la Fundación y al Frob -desde donde el Estado controla un 16,11% del capital- que voten en sentido contrario a las subidas salariales de la cúpula propuestas para la próxima junta general que tendrá lugar el próximo 14 de mayo en Valencia.

CaixaBank justifica el ERE en causas productivas y organizativas, resultado de la fusión con Bankia y del entorno actual del mercado, así como de la evolución de los clientes hacia lo digital. El banco también ha anunciado que pondrá en marcha un plan para que la gente que abandone la entidad pero que quiera seguir trabajando encuentre un nuevo empleo en el periodo más corto posible. Los trabajadores creen que con este compromiso se pretende hacer un "lavado de imagen", ya que este procedimiento de recolocación externa es obligatorio para cualquier compañía que presente un despido colectivo para más de 50 empleados.

En esta línea, la entidad contará con la ayuda de la consultora McKinsey, quien será la responsable de realizar un estudio de la situación actual del empleo en España, mientras que Lee Hecht Harrison (Adecco) deberá desarrollar el programa de recolocación externa. General Assembly (también del Grupo Adecco) se centrará en ofrecer formación digital a los trabajadores. CaixaBank presume de que estas agencias tienen una importante experiencia en procesos de reestructuración en el sector bancario, en los que han conseguido tasas de recolocación muy altas, aunque los sindicatos ven prácticamente imposible su éxito ante la situación en la que se encuentra el mercado laboral en el país tras la crisis del Covid-19.

La peor oferta para un ERE bancario de la última década

Además del volumen tan grueso de salidas propuesto por CaixaBank, la primera oferta económica supone la peor para un ERE del sector en la última década. Habitualmente las condiciones de los ajustes en banca son bastante atractivas, pero esta vez la entidad ha establecido 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades para los mayores de 63 años. Por otra parte, para los empleados de entre 58 a 63 años, con más de 15 años de antigüedad, propone la mitad del salario pensionable con descuento del desempleo y pago del convenio de la Seguridad Social.

Asimismo, para los trabajadores con edades comprendidas entre los 55 a 58 años con 15 años de antigüedad ofrece el 50% del salario regulador con máximo de dos anualidades. El resto de la plantilla tendría 25 días por año trabajado con un tope de 18 mensualidades. A pesar de que se preveía que gran parte de las salidas fuera asumidas por los mayores, el banco pretende que el ajuste sea equilibrado y afecte en un 50% a personas con más de 50 años y la otra mitad a menores de este límite de edad..

Los sindicatos, por su lado, han puesto encima de la mesa una propuesta unitaria: los nacidos en 1969 y anteriores con un 70% del salario bruto anual y los nacidos entre 1970 y 1972 con el 65% del sueldo del año, en los dos casos con el pago del convenio especial de la Seguridad Social, revalorizable hasta la fecha de jubilación, además de aportación al plan de pensiones de empleados y el mantenimiento de la póliza sanitaria, así como del resto de beneficios sociales y condiciones. Para el resto de personas, solicitan 50 días de salario por año de trabajo, con un mínimo de 36 mensualidades. Aunque está lejos de la inicial del banco, confían en la capacidad para mejorar las condiciones.