Carslberg firma el acuerdo para la venta de su negocio en el mercado ruso

La cervecera danesa Carslberg ha suscrito un acuerdo para la venta de su negocio en Rusia, que aún debe ser aprobado por las autoridades del país, culminando así la decisión anunciada por la multinacional de abandonar el mercado ruso tras el comienzo de la invasión de Ucrania. "Tras nuestra decisión el año pasado de vender nuestro negocio en Rusia y el extenso proceso posterior de separar el negocio del resto del Grupo Carlsberg, Carlsberg ha firmado este viernes un acuerdo para vender su negocio ruso", ha confirmado la empresa, propietaria de 'Baltika', la principal marca de cerveza en Rusia.

En este sentido, la cervecera danesa ha advertido de que la transacción está sujeta a un proceso de aprobación regulatorio integral en Rusia, incluyendo la presentación de solicitudes ante la Comisión del Gobierno Ruso para obtener su aprobación, lo cual es obligatorio según la legislación rusa. Además, ha indicado que la venta está sujeta también a varias condiciones habituales, incluida la aprobación regulatoria y el cumplimiento de ciertas condiciones en varias jurisdicciones.

"En consecuencia, el momento de la finalización de la transacción sigue siendo incierto", ha subrayado. No obstante, Carlsberg ha indicado que el acuerdo de venta no afectará a las expectativas de la empresa para 2023. La multinacional, que no ha informado de los detalles de la transacción ni ha identificado al comprador del negocio, asumió el año pasado un impacto negativo de 9.949 millones de coronas (1.335 millones de euros) por la amortización del negocio ruso.

Más de 8.000 empleados en Rusia

"La firma de un acuerdo para vender el negocio ruso es un hito muy importante en el complejo proceso de separación y venta", ha señalado Cees 't Hart, consejero delegado de Carlsberg. "Si bien ha sido un proceso extenso, ha sido importante para nosotros llegar a la mejor solución posible para todas las partes interesadas, incluidos nuestros más de 8000 empleados en Rusia. Ahora esperamos recibir las aprobaciones regulatorias necesarias", ha concluido.