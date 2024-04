Cellnex planea refinanciar parte de los más de 4.000 millones de deuda variable

Objetivo: refinanciar la deuda después de lograr el 'grado de inversión' de las agencias de calificación. Cellnex planea iniciar en los próximos meses la refinanciación de una parte de los más de 4.000 millones de euros que tiene de deuda a tipo variable para tratar de recortar costes financieros y la "incertidumbre" por la situación macroeconómica. El grupo ya tiene pagados todos los vencimientos de 2024 con lo recibido por las ventas de activos ya ejecutadas. Así lo ha asegurado el consejero delegado, Marco Patuano, antes de la celebración de la junta general de accionistas en la que se han aprobado tanto las cuentas anuales del ejercicio 2023 como la reelección de la consejera representante del fondo GIC.

La compañía tiene en torno a un 75% de los más de 17.300 millones de deuda neta vinculada a tipos fijos. El resto está fijada con tasas variables y es la que busca refinanciar principalmente para mejorar las condiciones financieras. Pero los más de 4.000 millones no se van a renegociar con la banca. Patuano se ha fijado como objetivo que en torno a un tercio de la misma podría renegociarse para mejorar las condiciones y los plazos de vencimiento.

No hay plazos fijados para este proceso pero lo lógico es que arranque este año para tratar de blindar los vencimientos de 1.650 millones de euros a los que se enfrenta en el año 2025 -una parte de los mismos a tipo variable-. "Después de haber logrado el grado de inversión la empresa está en una situación donde no tenemos presión; esperaremos al momento oportuno", ha asegurado el primer ejecutivo. Lo lógico es que al menos un primer paso se complete este año.

Patuano ha insistido en que, como equipo directivo, el objetivo es tratar de reducir la deuda respecto a la actual. Ahora mismo no están en el ratio de entre 5 y 6 veces el resultado bruto de explotación (Ebitda). En este contexto, el grupo sigue guiándose por la prudencia financiera, pero ante la situación de "depresión" de la acción en los mercados se plantea, como ya avanzó este jueves ante los analistas, la recompra de títulos. "Con el precio actual es una oportunidad muy importante, pero para eso necesitamos recursos; sin tener la venta de un activo cerrada no será posible", apostilla. Esta venta será la de Austria, pues la de Irlanda servirá principalmente para reducir deuda.

Nueva empresa de compra de terrenos

En la misma junta, la compañía ha actualizado el proyecto de creación de la empresa de terrenos -llamada en el argot como 'landco'- para adquirirlos y así reducir la incertidumbre sobre este importante coste para el grupo. Se llamará Celland y tendrá la sede social en España. Se está analizando si se incluirán en esta nueva sociedad los terrenos actuales o no en base al impacto fiscal. Por ahora no se plantea la entrada de un inversor externo, pues el grupo puede hacer frente a las inversiones en solitario.

La compañía hoy está gastando en torno a 130 o 140 millones de euros para la compra de esos terrenos en los que instalar las torres de telefonía. El objetivo que se plantea para este año y para los siguientes es incrementar abiertamente ese presupuesto por encima de los 200 millones. Hay que tener en cuenta que Cellnex sólo es propietaria directa de apenas el 14% de sus espacios y anualmente gasta más de 800 millones de euros en el alquiler a los propietarios.

Más operaciones de venta

Al margen de Irlanda, que está a la espera de la autorización del regulador de la competencia, se está trabajando en la desinversión de Austria. No se marcan un plazo específico, aunque esperan hacerlo este 2024, después de que en mayo se reciban las primeras ofertas no vinculantes de los diferentes compradores potenciales. "No estamos desesperados; si los compradores evalúan el negocio de manera oportuna, lo venderemos este año pero si el precio no está alineado, no lo haremos; no estamos en una situación en la que si no lo hacemos se nos cae el castillo", ha apostillado el ejecutivo. ¿Habrá más venta de negocios? No ha querido adelantar ningún movimiento, pero hay transacciones "en la cocina".

En el terreno puramente político y corporativo, desde la compañía han descartado mover la sede social de la compañía desde Madrid hasta Barcelona. Respecto a la situación de inestabilidad en el país, con el periodo de "reflexión" planteado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la presidenta del grupo ha insistido en que Cellnex es una empresa "de largo plazo y con flujos de caja futuros" y en este tipo de firmas "la estabilidad es muy importante".

Sobre la potencial consolidación del mercado de telecomunicaciones en España y las consecuencias para Cellnex, Patuano ha vuelto a asegurar -al igual que hiciera este jueves ante los analistas- que lo lógico es que el mercado vaya hacia la reducción de gestoras de torres -las redes de telefonía se reducirán de cuatro a tres con la fusión de Orange y Másmóvil-. "Es una discusión sumamente teórica; no hay discusiones en marcha y no abemos la actitud ni las pretensiones de las operadoras", ha apuntado.

La junta general

En la junta general de hoy se han aprobado tanto las cuentas anuales y los informes de gestión del pasado año como el nombramiento del auditor de cuentas para los ejercicios entre 2025 y 2027. Además se reelegirá a Alexandra Reich como consejera dominical en representación del fondo asiático GIC. Todos estos puntos han obtenido un beneplácito más cercano al 100%.

Fue el año pasado cuando se aprobó la política de remuneraciones, que salió adelante con un rechazo muy relevante de los accionistas. En esta ocasión, se ha llevado a cabo la votación con carácter consultivo del informe sobre remuneraciones de los consejeros: un 85% de votos a favor frente a un 10,5% en contra y 4,3% abstenciones. Los 'asesores de voto' internacionales han sido críticos con esta política salarial para la cúpula ejecutiva de la compañía pero han recomendado dar la luz verde. La compañía ha aprovechado la junta general para anunciar que durante el año 2024, los miembros del consejo de administración adquirirán acciones de Cellnex por un importe equivalente como mínimo al 20% de su remuneración anual.