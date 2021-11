La ceniza del volcán moviliza 16 vuelos fuera del aeropuerto de Tenerife Norte.

La ceniza volcánica expulsada al aire en la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, ha alcanzado ya al aeropuerto Tenerife Norte afectando la normalidad del tráfico aéreo, registrándose ocho desvíos de vuelos destinados a este y procedentes de Madrid hacia Tenerife Sur, además de otras ocho cancelaciones, siete desde Madrid y una de Binter con origen en la isla de La Gomera.

Desde Aena precisan a Europa Press que el aeropuerto de Tenerife Norte está abierto y operativo, y la decisión de no volar compete a las aerolíneas, -de hecho, un vuelo de Ryanair ha salido desde Barcelona en dirección a la isla-. Mientras, en el aeropuerto de La Palma, las compañías han decidido no operar vuelos este martes, a pesar de que este no está cerrado.

Los altos niveles de ceniza en la isla de La Palma han llegado a provocar que se suspendieran las clases en cinco municipios, El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Puntagorda, impidiendo la visita a centros educativos hasta que las condiciones del aire mejoren. El volcán continúa emitiendo lava y cenizas a la atmósfera tras 43 días de actividad, y en este periodo de tiempo ha arrasado una superficie de 967,85 hectáreas.

Además, el pasado lunes se detectó un terremoto de magnitud 5,0 (mbLg) en la isla de La Palma el cual se sintió con intensidad en toda la isla, así como en las vecinas La Gomera y Tenerife. Dicho seísmo se produjo a 38 km de profundidad, y se sintió después de 24 horas en las que tanto la cantidad como la intensidad de los seísmos había disminuido.