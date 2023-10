CFA Society Spain nombra a Augusto Caro presidente de su Comité de Sostenibilidad

CFA Society Spain, sociedad local miembro de CFA Institute, ha anunciado el nombramiento de Augusto Caro como nuevo presidente del Comité de Sostenibilidad de la institución. Caro, que también es director global de sostenibilidad de Santander AM, se sustituirá al frente del comité a Ana Claver , que permanecerá en él como miembro activo.

La asociación de profesionales de la inversión ha anunciado también la incorporación de los primeros dos miembros del Comité que no proceden del ámbito financiero y de la gestión de inversión, con la finalidad de lograr una visión más amplia que se expanda fuera del área de las finanzas. Los nuevo miembros del Comité cuentan con experiencia en los sectores energético y educativo.

José Luis de Mora, presidente de CFA Society Spain ha señalado que la demanda de habilidades para las finanzas sostenibles continúa en aumento y que desde CFA buscan "cerrar la brecha del conocimiento" mediante certificaciones como el Certificate ESG Investing. El presidente también ha declarado que el nombramiento del nuevo presidente supone "reforzar aún más el compromiso" con la sostenibilidad, continuando la labor de la anterior presidenta.

Integrar criterios de sostenibilidad

Augusto Caro señala que se encuentra "encantado de poder tomar el testigo y la responsabilidad de la presidencia de nuestro Comité y asentar todo el trabajo ya realizado. Queremos dar un nuevo paso adelante para seguir contribuyendo a promover la implantación de la ASG en la industria financiera española y favorecer una mayor integración de la sostenibilidad en otros ámbitos. Es por ello por lo que desde ahora vamos a contar con la inestimable participación de nuevos miembros con experiencia en el mundo educativo y corporativo no financiero, que nos ayudaran a ampliar nuestro ámbito de actuación.”

El Comité promueve una gran variedad de recursos formativos y plataformas en coordinación con CFA Institute, entra las que destacan el programa Climate Finance, el Research & Policy Center. También promueve webinarios, eventos formativos y artículos profesionales sobre distintas temáticas relacionadas con la sostenibilidad, fomentando una mayor divulgación sobre la importancia de la ASG. El Comité de Sostenibilidad de CFA Society Spain cuenta con patrocinadores como Amundi, Columbia Threadneedle, Federated Hermes y Colchester Global Investors.

Los miembros del Comité son: Augusto Caro, CFA, Presidente del Comité y Director Global de Sostenibilidad de Santander AM; Ana Claver Gaviña, CFA, Head of Europe Wholesale de Robeco; Íñigo Serrats, CFA, Managing Partner de Impact Bridge; Cristina Rodríguez Iza, CFA, European Head of Core Portfolio Mandates GMAS Santander AM; Juan Elorduy, CFA, Partner de Elona Capital; Alberto Estevez Olleros, CFA, Senior Portfolio Manager Santander Asesora; Pablo Bascones, Socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PWC; Patricia Lizarraga, CFA, Capital Markets & Financial Risk Management de Iberdrola; Susana Martinez Meyers, CFA, profesora adjunta del IE University & IE Business School; y Alfonso Deus, CFA, Head of GPF Spain, Portugal & Turkey en BBVA CIB que sustituye a Regina Gil Hernandez, CFA, Global Head of Credit de BBVA que ha tenido que dejar el comité por razones personales.