La CNMC golpea a LaLiga y rechaza los 5 años de Tebas para los derechos de TV

Golpe de la autoridad de la competencia en España a LaLiga. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechaza de plano la ampliación hasta 5 años del periodo de explotación de los derechos de retransmisión televisiva del fútbol dentro de la nueva subasta elaborada por la patronal de clubes españoles. Lo hace en un informe no vinculante que acaba de presentar en el que también le exige transparencia y no discriminación en el proceso de adjudicación, eliminando la "discrecionalidad" en la valoración de las ofertas.

El nuevo pliego planteado por Javier Tebas y la patronal de los clubes incluye algunas novedades en el periodo de explotación que ha generado el rechazo del organismo presidido por Cani Fernández, tal y como avanzó La Información. Una de ellas ha sido la duración de hasta 5 años en los contratos. Los candidatos podrían presentar ofertas por ese plazo máximo (hasta ahora sólo era de 3). Esta condición sólo se incluiría en el caso de operadores distintos de Telefónica, debido a la regulación que ésta última tiene por tener una posición relevante en el mercado de la televisión de pago.

La Comisión entiende que no está justificada esa ampliación del plazo de licitación en la nueva subasta que, bajo su opinión, limitaría la competencia. "Las supuestas eficiencias que argumenta la LNFP para ese incremento de la duración de los contratos son argumentos válidos para justificar la propia comercialización centralizada, pero no para avalar un incremento de la duración de los contratos contrario a la normativa de competencia de la UE", asegura en el informe. Insiste en que ni el contexto jurídico ni económico justifican la consideración de plazos superiores a las tres temporadas.

La Liga se agarra al cambio normativo que se introdujo tras el llamado 'Pacto de Viana' entre el Gobierno, LaLiga y la Federación de Fútbol. Gracias a esta modificación, la ley asegura que la duración de los contratos de comercialización se supeditará "a las normas de la competencia de la UE" frente al límite formal de los tres años que había anteriormente. En el terreno jurídico Tebas y su equipo han presentado dos informes que tratan de avalarlo señalando la aparición de nuevos operadores y la facilidad para amortización de costes de operadores "alternativos al incumbente". Este último es Telefónica. En el lado económico, insisten en que, desde un punto de vista teórico, esta ampliación "conlleva un aumento de la tasa de retorno esperada, estimulando el interés de posibles candidatos".

Otras críticas

Este es el principal punto que el organismo ha discutido en el pliego de condiciones de la subasta. Pero no es el único. También le reclama garantizar los principios de publicidad, transparencia y no discriminación en el proceso de adjudicación. En particular, le pide que elimine la "discrecionalidad" en la valoración de las ofertas como, por ejemplo, en la posibilidad de incrementar en hasta un 15% la puntuación de una propuesta económica concreta por aspectos técnico-formales "no basados en criterios objetivos ni tampoco en fórmulas".

Para tratar de abrir más el foco e incluir a operadores de televisión en abierto, la CNMC entiende que se debe revisar la limitación por la que sólo los operadores de televisión de pago pueden explotar los lotes. Por otra parte, le reclama no incluir precios de reserva por cada lote o la venta de los derechos junto al Canal LaLiga Primera de producción propia. Son cuestiones que, según la CNMC, "pueden generar un trato discriminatorio entre los diferentes operadores".

Al margen de las críticas, el regulador sí que aplaude la configuración de los lotes, con muchas más posibilidades de contratación que en el pasado. "Valora positivamente la estructura presentada, ya que puede fomentar que participen más operadores y la competencia entre ellos", asegura. Desde LaLiga se defiende en su pliego que la inclusión de siete opciones alternativas a los lotes 'tradicionales' "permite que los candidatos puedan elegir aquella opción que más se adapten a sus preferencias".

Los plazos

Este informe no es vinculante, por lo que no se trata de una exigencia legal para LaLiga pero sí que representa un toque de atención importante. Queda por ver si este rechazo de la CNMC lleva a algunos de los operadores a mover ficha o a la propia patronal a modificar algunos de los términos incluidos en el pliego de condiciones. La revisión se hará durante la próxima semana.

A partir de ese momento, la patronal acudirá al órgano de control, tras lo cual se publicará el pliego de manera formal durante la primera semana de noviembre. Los operadores tendrán un plazo de cuatro semanas para presentar sus ofertas y una vez terminado se procederá a la apertura de los sobres en el Consejo Superior de Deportes. En esta ocasión sólo se ha centrado en LaLiga Santander. Después de que se formalice se publicarán nuevos procedimientos para el resto de derechos audiovisuales, entre los que están los partidos en abierto; la emisión en bares y restaurantes, o LaLiga Smartbank (2ª División).