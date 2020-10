Ganar dinero en Youtube no es tan rentable: "Pocos se dedican al 100%"

La profesión de 'youtuber' se ha colado en los últimos años entre las más deseadas por los más pequeños. De querer ser futbolistas o profesores, han pasado a querer trabajar subiendo vídeos a Youtube, que, por irreal que parezca, hoy en día ya es el trabajo de muchas personas. Este empleo ha surgido al calor de las nuevas tecnologías y en especial por el auge de la propia plataforma, propiedad de Google.

El trabajo resulta atractivo para muchas personas que ven esa rutina divertida y amena. Sin embargo, es importante saber que ganar dinero desde la plataforma no es tan fácil y, sobre todo, no siempre resulta rentable. En primer lugar porque no todos los usuarios pueden monetizar sus contenidos. Youtube cuenta con el programa Partners de Youtube y pertenecer a él es la única manera de obtener ingresos de esta plataforma. Los requisitos son los siguientes: tener al menos 1.000 suscriptores, acumular un mínimo de 4.000 visualizaciones en los últimos 12 meses y que Youtube considere que tu cuenta es adecuada.

Lograr esos requisitos no es instantáneo. El 'youtuber' Willy Foxx, actualmente con más de 90.000 suscriptores y más de medio millón de visitas, explica que tardó cerca de un año y cinco meses en alcanzar los 1.000 suscriptores. No obstante, la frecuencia de las publicaciones también influye, en su caso decidió "publicar un vídeo cada semana". Una vez cumplidos los requisitos y con el visto bueno de la plataforma, pasó a rentabilizar los contenidos que sube a la web.

En la actualidad los contenidos publicados le reportan entre 500 y 700 euros al mes. Es de los pocos profesionales del sector que revelan sus ingresos. Al igual que ocurre con otras profesiones relacionadas con las redes sociales, al preguntar por los ingresos medios, muy pocos revelan cifras concretas y las respuestas son ambiguas. No obstante, todos coinciden en afirmar que "depende de muchos factores".

En concreto, el dinero que se ingresará por publicidad al usuario por cada vídeo varía según el coste por mil (CPM) visualizaciones -es decir, cuánto dinero pagan los anunciantes para que su publicidad salga a 1.000 usuarios- y será el resultado de una subasta. La 'youtuber' Sonia Alicia, en uno de sus vídeos, explica que los anunciantes pujan y "compiten con otras marcas que también se quieren anunciar". Añade que "el anuncio que acaba saliendo es el que pagó más".

El CPM de 'Willy Foxx' suele variar entre "poco más de un euro y tres o cuatro". Sin embargo las cifras indicadas no se pueden extrapolar a otras cuentas, pese a que tengan las mismas visualizaciones y suscriptores. Los ingresos que finalmente se obtienen varían según el contenido del vídeo, existen muchos nichos; el país en el que se vaya a promocionar, EEUU es mucho más caro que España o Latinoamérica; o incluso la temporada, el coste de publicitarse en Navidad es mayor que en otras temporadas. 'Willy Foxx', con un canal especializado en cámaras y tecnología, añade que "las temporadas se notan cuando vienen vacaciones y épocas de viajes o en septiembre cuando se estrenan nuevas cámaras".

Además, hay que tener en cuenta la inestabilidad de esos ingresos. Con independencia del beneficio que finalmente se obtenga, vivir de esos ingresos únicamente es muy difícil, más aún con perspectiva de futuro. Marisa Oliver, directora de la agencia de 'influencers' Hamelin, afirma que según el perfil del usuario los ingresos vendrán únicamente de la plataforma o no, aunque señala que "solo un porcentaje muy alto se dedica al cien por cien al partner de Youtube durante mucho tiempo". En ese sentido Willy Foxx indica que para vivir solo de ello "hay que tener varios millones de visitas cada mes".

La rentabilidad en Youtube gracias al 'marketing influencer'

Pese a la dificultad para rentabilizar los vídeos, cada vez son más los usuarios que se unen a Youtube para obtener beneficio. ¿Por qué? La respuesta está en el 'marketing digital'. Más allá del dinero que obtienen del programa de socios, la mayoría de sus ingresos provienen de colaboraciones externas con determinadas marcas que buscan hacer otro tipo de publicidad a través de los propios vídeos. "Con un solo vídeo se puede ganar más que en todo el mes en Youtube", afirma Willy Foxx.

Youtube es la segunda red social de preferencia de las marcas para casi todas las campañas con 'influencers' a nivel global, según el estudio Influencers marketing, elaborado por EAE Business School. La plataforma logra mantener un nivel de soporte aproximado a Instagram, que lidera esta lista, en su formato video, pese a su formato más tradicional. En España, no obstante, la presencia de Youtube cae notablemente, hasta el cuarto puesto, por detrás de Instagram, Facebook y Twitter y a la par que Blogs y Linkedin.

Este posicionamiento respecto a la publicidad supone remuneraciones muy por encima que las que ofrece el programa de socios. Un canal de 20.000 a 50.000 suscriptores puede ingresar cerca de 100 euros por una mención de 30 segundos o un minuto o hasta 300 euros si se trata de un vídeo promocionado. Las cifras se incrementan a medida que suben las suscripciones y los canales con un millón o más pueden alcanzar los 2.000 o 3.000 euros por vídeo.

Además, iniciarse en Youtube también puede abrir nuevas puertas. Oliver señala que otra de las salidas por la que apuestan estos perfiles es la incursión en nuevas plataformas ahora en expansión, por ejemplo Twitch . Esta marca, propiedad de Amazon, permite realizar transmisiones en vivo, lo que ha supuesto un trasvase de usuarios desde Youtube. Todas estas plataformas, tanto las más nuevas como las tradicionales, alientan nuevas profesiones que, como afirma Willy Foxx, "son el futuro". Pese a la inestabilidad, cada vez son más las empresas que apuestan por esta publicidad por el mayor volumen de tráfico que representa.