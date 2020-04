Leroy Merlin se replantea su estrategia tras ejecutar un ERTE de 11.000 personas

Leroy Merlin se ha visto profundamente afectada por la crisis del coronavirus, hasta el punto de que este martes se ha hecho efectivo el ERTE a 11.000 trabajadores, lo que representa el 84% de toda su plantilla. La caída generalizada en el volumen de ventas desde mediados de marzo ha obligado a la compañía a operar en remoto, experimentando el mismo repunte en su canal online que el resto del sector. Sin embargo, los recurrentes retrasos en las entregas, los canales de comunicación colapsados y los desajustes en el inventario han provocado que la compañía haya decidido dar las riendas a su nuevo director de suministro, Benito Vicente, tras apenas tres meses en el cargo.

Vicente sustituyó el pasado enero a María de Jesús Álvarez al frente del área de Supply Chain. Desde entonces, su labor se ha centrado en continuar garantizando la cadena de suministro que ha aupado Leroy Merlin a la zaga de Ikea, así como en optimizar el canal online. Una labor que se ha visto bruscamente interferida por la irrupción de la crisis del coronavirus y que ha obligado a la compañía a replantearse su estrategia a corto plazo para poder acortar los plazos de entrega y mejorar el servicio de atención al cliente.

Actualmente quedan 2.072 empleados en activo a los que no se les ha aplicado el ERTE, según ha podido saber 'La Información'. Se dividen entre el personal que prepara los pedidos, los que siguen en los almacenes y el personal de oficina. Desde Leroy Merlin argumentan desde hace semanas que su capacidad operativa no se ha visto mermada y, por ello, la compañía envió a parte de su plantilla a teletrabajar para atender ese repunte online, al tiempo que se han abierto dos nuevos canales de venta teléfonica: uno para particulares, con entrega garantizada en 72 horas, y otro para profesionales.

Mira también Leroy Merlin da las riendas a su nuevo director de suministro en pleno ERTE

Sin embargo, los plazos de entrega no siempre se están cumpliendo, según explican fuentes internas de la compañía, especialmente en los pedidos realizados antes del 14 de marzo (cuando se declaró el estado de alarma). En muchos casos, la estrategia de la compañía ha sido modificar la fecha prevista de entrega unos días más, alegando las dificultades técnicas que acarrea la situación actual. Sin embargo, hay no pocos casos en los que el retraso se ha postergado hasta dos semanas más de lo previsto inicialmente. De hecho, Leroy Merlin ha pasado de registrar incidencias puntuales por este tipo de errores logísticos (el último recurso de la compañía) a abrir alrededor de 1.500 casos nuevos al día desde que se inició la crisis del coronavirus. Desde la compañía, lo achacan a "cuestiones puntuales".

Paralelamente, desde que se inició la crisis, los canales de atención al cliente han estado recurrentemente colapsados, llegando a estar varias horas sin señal ninguno de los teléfonos habilitados por Leroy Merlin. Es más, desde hace semanas hay desajustes de inventario, producto de la falta de un plan omnicanal: tradicionalmente, Leroy Merlin separaba las compras realizadas en tienda de las compras online; sin embargo, la centralización (obligada por la crisis) de todo su negocio al online ha derivado en diversos problemas. Según las mismas fuentes, hay clientes, por ejemplo, que reciben llamadas de que su envío está en camino cuando ya se ha producido la entrega; en otros casos, a Leroy Merlin le consta como entregado un pedido que ni siquiera ha salido del almacén.

Falta de comunicación

A todo esto hay que sumar la falta de comunicación que los sindicatos llevan denunciando desde hace semanas: por un lado, porque desde el inicio de la crisis han reclamado a la cúpula una reunión para que se detalle a la plantilla los planes de Leroy Merlin respecto al ERTE y sobre el cobro íntegro de la nómina de marzo. La primera comunicación oficial a los trabajadores llegó el pasado 27 de marzo, cuando se anunció el expediente temporal a "entre 11.000 y 12.000" personas, y donde se incluía una de las máximas pretensiones de los trabajadores: la compensación del salario no cubierto por el ERTE, de hasta el 100% en todos los casos. Desde entonces, no se han producido más contactos entre las partes.

La descoordinación entre empresa y plantilla se hace patente también en el hecho de que el ERTE presentado por Leroy Merlin sigue chocando directamente con algunas demandas de los trabajadores, como que las vacaciones disfrutadas desde el pasado 14 de marzo no computen como tal (ya que el ERTE es retroactivo y se aplica desde esa fecha) o que se garantice el no despido de los trabajadores afectados por el ERTE tras su reincorporación. En ambos casos, no ha habido comunicación oficial por parte de Leroy Merlin, que tampoco se pronuncia sobre qué pasará con la plantilla a partir del 12 de abril (cuando vence el ERTE).