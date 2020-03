Las marcas de moda y ocio paran quince días su venta online por no ser esenciales

La paralización de toda la actividad que no se considere esencial durante los próximos quince días, como vacaciones pagadas recuperables, afecta también a la logística, que limitará todos sus envíos a los productos que, igualmente, no se consideren esenciales. Eso supone que todas las ventas online de productos de moda, ocio o que no entren dentro de lo que se necesita para combatir el virus, quedarán paralizadas, entre ellas la venta por internet de las marcas del grupo Inditex, con Zara a la cabeza, según confirmaron ayer fuentes del sector.

Resulta paradójico que en las dos semanas que llevamos de confinamiento por el virus, las ventas online de los productos de moda, textil y ocio se estaban incrementado sobre la media en esta época del año en algunas de las principales marcas. Frente a ello, cientos de miles de paquetes se van a quedar ahora en los lineales y los muelles de las empresas de logística hasta que, dentro de dos semanas, puedan darles salida, si los datos sobre el contagio mejoran.

Sin embargo, la logística no para: fuentes del sector explican a 'La Información' que a pesar del cierre de las empresas que realizan actividades consideradas como no esenciales, las principales redes de transporte seguirán funcionando a pleno rendimiento en el resto. En este sentido, la actividad se va a paralizar durante los próximos días en todas las plantas dedicadas al textil y al ocio, si bien seguirá en la parte que se dedica a la alimentación, sobre todo, ya que es desde el inicio de la crisis uno de los sectores esenciales clave.

Absoluta incertidumbre entre las firmas de moda

Desde el pasado 15 de marzo, todas las tiendas de moda han echado el cierre por el estado de alarma decretado por el Gobierno y solo algunas grandes compañías como Inditex se han permitido el no acogerse (por el momento) a la posibilidad de un ERTE hasta que capee el temporal. Ahora, como las demás, no operará siquiera a través de su canal online durante los próximos días. Concretamente, entre el 30 de marzo y el 9 de abril, en virtud del decreto que aprobará este domingo el Gobierno en Consejo de Ministros extraordinario.

La incertidumbre es tal que muchas empresas llevan ya unos días reinventándose para aprovechar su capacidad de producción y que no se trata de una temporada simplemente perdida, con el 'producto estrella' de esta primavera, las mascarillas: Inditex ha empezado a donarlas desde sus centros de producción en China, mientras que H&M actualmente se encuentra en contactos con la Unión Europea para determinar qué elementos sanitarios son más necesarios (al margen de las mascarillas) durante la crisis del coronavirus. Su idea es similar a la de Inditex: donar este material, al menos en una primera fase, para evitar que todos sus centros de producción cierren.

Pero hay más casos. Por ejemplo, Yves Saint Laurent y Balenciaga (ambas del grupo francés Kering), también se encuentran en negociaciones con las autoridades galas para obtener la homologación necesaria para empezar a producir mascarillas inmediatamente e incorporarlas al sistema sanitario francés, con graves problemas de escasez en este sentido. Su objetivo también es el de evitar el cierre de todos sus centros de producción, aunque tengan que pasar de los artículos de lujo al material sanitario.

La situación es límite para parte de estas empresas: los últimos datos conocidos hacen referencia a febrero, cuando las ventas en el sector textil acumularon un crecimiento sostenido durante las tres primeras semanas (de hasta el 7%), pero se frenaron en seco durante la última semana debido a "elementos externos", tal y como señalan desde Acotex, en referencia inequívoca a la creciente crisis del coronavirus, que por entonces ya se extendía por Italia y que en España empezó a expandirse exponencialmente. En esa semana, en la que pasamos de tres casos a 50 en nuestro país, las ventas cayeron tanto que terminaron cerrando el global del mes en un retroceso total del 2,1%.

De hecho, en el caso de Inditex, ha llegado a provisionar inventario por valor de 178 millones de euros en previsión de las pérdidas que acumularía el sector textil por culpa de la crisis del coronavirus, ni siquiera paliadas por las ofertas de hasta el 50% que ofrecen la mayoría de las grandes empresas. Eso sí, el reciente repunte del canal online-la única vía de venta en estos momentos de la compañía- había disparado las ventas hasta el punto de que Inditex ha estado utilizando parte de las 1.500 tiendas cerradas desde el pasado 13 de marzo a modo de improvisados almacenes para poder dar abasto a la alta demanda.