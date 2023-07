Correos abrirá oficinas después de las 10 de la noche si fuese necesario para votar

Este jueves 20 de julio es el último día de plazo para depositar el voto por correo, que los electores que ya hayan solicitado el voto podrán hacer en cualquier oficina de Correos. Ante la preocupación por la saturación de las oficinas debido al incremento de peticiones del voto por correo, la entidad postal ha asegurado que "nadie se quedará sin votar" y que sus oficinas continuarán abiertas después de las 22:00 si es necesario para garantizar esto.

La empresa pública estableció el 13 de julio una ampliación de horarios para algunas de las 654 oficinas que abrirá en España, pero ahora se ha comprometido a no solo aplazar el cierre hasta las diez de la noche, sino también a mantener las oficinas abiertas si hay personas esperando a depositar el voto por correo más allá de esa hora y hasta que todos los electores hayan votado.

En este último día de plazo para depositar el voto Correos ha afirmado que ya ha hecho entrega de la totalidad de las documentaciones electorales de las personas que han decidido no votar acudiendo a su correspondiente colegio electoral el domingo, en mano o depositándolas en una oficina de la empresa postal. No obstante, algunos de los electores todavía no han recogido las papeletas, sobres y certificado de censo electoral de su oficina.

Cifra histórica del voto por correo

Hasta el miércoles había 282.000 documentos electorales pendientes de recoger, y los electores pueden hacerlo hoy y posteriormente emitir su voto en la oficina.

La coincidencia de los comicios con las vacaciones de verano ha elevado el número de peticiones al récord histórico de 2,6 millones, un 80,45 % más que las solicitudes que se registraron en las elecciones generales de junio de 2016, que hasta ahora había marcado el máximo de voto por correo en la democracia.

Los votantes tendrán que entregar los sobres y papeletas electorales de manera personal, acreditando su identidad mediante el DNI u otro tipo de documento oficial que permita su identificación antes de depositar el voto, según lo ha estipulado la Junta Electoral Central a raíz de los fraudes denunciados en algunos puntos del territorio español durante las pasadas elecciones municipales y autonómicas.

Una vez finalice el plazo para depositar el voto postal, Correos conservará los millones de sobres y papeletas remitidos por los españoles a los presidentes de las mesas electorales hasta el domingo 23, cuando los trasladará a los 22.562 locales electorales distribuidos por todo el territorio.