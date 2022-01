El Corte Inglés y los Matutes venden la cadena de hoteles Ayre al fondo Eurazeo

El Corte Inglés y la cadena hotelera Palladium han cerrado la venta de cinco hoteles que operan bajo la marca Ayre -participada al 50 % por ambas firmas- al fondo de inversión francés Eurazeo, con el objetivo de utilizar los recursos obtenidos en esta operación para potenciar su cadena Only You. En un comunicado, ambas compañías, que controlan al 50% las marcas Ayre y Only You y que no han facilitado detalles sobre el importe de la operación, han detallado este lunes que reforzarán su posición en el segmento de hoteles de gama alta con la apertura de nuevos establecimientos de la cadena Only You.

Tras vender los cinco hoteles de Ayre, situados en Oviedo (2), Barcelona, Madrid y Córdoba, además de un solar en la ciudad portuguesa de Oporto, El Corte Inglés y Palladium se encuentran analizando diversas opciones para abrir hoteles en enclaves nacionales e internacionales privilegiados.

Además, El Corte Inglés y Palladium también han acordado transformar el Ayre Hotel Sevilla en un nuevo establecimiento de Only You. Actualmente, Only You cuenta con cinco hoteles: dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Málaga, este último bajo gestión.