Naturgy dispara un 20% el beneficio y rompe su récord con casi 2.000 millones.

Naturgy continúa de récord. La gasista disparó su beneficio un 20,4% en 2023 en comparación con el ejercicio precedente, hasta alcanzar los 1.996 millones de euros, y supera con creces la marca que estableció un año antes y su objetivo de 1.800 millones de euros. Compensará al accionista con un dividendo complementario de 0,40 euros, en línea con los 1,40 euros por acción comprometidos para este ejercicio.

Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos se situaron en 22.617 millones de euros, un 33,4% menos, debido principalmente como resultado de los precios" excepcionalmente altos" de la energía en 2022 causados por la invasión de Rusia a Ucrania. Por su parte, el beneficio bruto bruto de explotación (Ebitda) fue de 5.475 millones de euros, lo que representa un avance del 10,5%. La gasista cumple así tanto con su objetivo de Ebitda como de deuda neta, que a cierre de 2023 se situaba en 12.090 millones de euros.

Las cuentas reflejan una fuerte bajada de los aprovisionamientos (costes por la compra de energía) del 44,5%, hasta 15.106 millones de euros. Durante 2023, la compañía invirtió un total de 3.000 millones de euros, casi un 53% más que un año antes. Un 90% de la inversión se dirigió a proyectos de transición energética, con 1.730 millones a la generación de energía renovable y más de 900 millones a las redes de distribución.

Espera alcanzar los 8 GW de capacidad instalada operativa

"Los buenos resultados del año 2023 reflejan, de nuevo, el compromiso, la calidad profesional y el buen desempeño de todo el equipo de Naturgy, así como la solidez de nuestros planes de crecimiento industrial y una prudente gestión financiera. Trabajamos cada día para adaptar esta compañía, que ha cumplido 180 años de vida, a un nuevo entorno: el de transformar nuestro mix de negocio y contribuir positivamente a los retos de la transición energética en los países en los que operamos; en especial, en España", ha subrayado el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, en un comunicado.

En la actualidad, cuenta con 6,5 gigavatios (GW) de capacidad instalada de generación renovable en operación (3,3 GW de generación eólica, 2,2 GW de generación hidroeléctrica y 1 GW de fotovoltaica), y espera acabar este año con alrededor de 8 GW de capacidad instalada operativa, a los que habría que sumar un 'pipeline' de proyectos en desarrollo de casi 20 GW, principalmente en España, Australia y EE.UU. Por su parte, en el campo de los gases renovables, gestiona un total de 70 proyectos en diferente estado de avance, todos ellos en territorio español y focalizados en biometano (60 proyectos) e hidrógeno (10 proyectos).

Hay que recordar que en 2022 la gasista, que ya solo presenta resultados semestralmente, se vio impactada por la sentencia que condenaba a su participada chilena Metrogas al pago a TGN en concepto de facturas pendientes de pago y resolución anticipada de contratos (lucro cesante), por un importe aproximado 236 millones de euros (más costas e intereses). También cabe destacar que salió de pérdidas en 2021 gracias a la subida de los precios de la energía y tras la salida de la empresa de 1.969 trabajadores. Un año antes registró unos números rojos de 347 millones de euros tras sufrir un deterioro de 1.363 millones de euros bajo una nueva revisión en la valoración de sus activos, principalmente de generación convencional en España.

Naturgy todavía está en negociaciones con Argelia para la revisión del precio de su contrato de suministro de gas natural para 2023-2024. En octubre de 2022 cerraron un acuerdo solo para ese año y el nuevo precio sería de aplicación retroactiva para los volúmenes suministrados hasta finales del ejercicio.

Según la empresa, la única razón por la que la revisión de precios se cerró solo para 2022 y no para tres años como estipulan sus contratos fue por la altísima volatilidad de los precios de los 'commodities'. Los contratos actualmente en vigor fueron firmados hace más de 20 años con vigencia hasta 2032 para un volumen anual del orden de 5 millones de metros cúbicos (bcm) y suponen "compromisos firmes de volumen, tanto de suministro" para la firma argelina, como de retirada obligada de gas para la gasista española vía cláusulas 'take or pay'.

Actualización del plan estratégico y un 'número dos'

Naturgy actualizó su plan estratégico para el periodo 2021-2025 en julio del año pasado con un recorte de las inversiones en el periodo de 800 millones de euros, pasando de 14.000 a 13.200 millones. Por el contrario, compensará a los fondos y al resto de accionistas con más dividendo mientras encuentra el momento oportuno de relanzar la escisión de la compañía en dos mediante el proyecto 'Géminis'. En total, repartirá 6.600 millones en dividendos, lo que supone mejorar en casi un 12% la retribución a lo anunciado en la hoja de ruta anterior y elevar el suelo del dividendo anual de 1,20 a 1,40 euros por acción.

El año pasado también será recordado por la posible llegada de un 'número' dos para Reynés, reelegido también como presidente el curso anterior por cuatro años más. La división dentro del seno de la compañía echó para atrás a Ignacio Gutiérrez-Orrantia para firmar como consejero delegado tras casi darse por hecho el fichaje. Naturgy es la única energética del Ibex 35 que concentra las figuras de presidente y consejero delegado en una misma persona. Iberdrola fue la última en separar los cargos, aunque Ignacio Sánchez Galán continúa con todos los poderes ejecutivos.

Se muestra cauta y no adelanta objetivos para 2024

Naturgy no cuantifica por el momento sus objetivos de resultados para el año 2024 "debido a la extrema volatilidad de los mercados energéticos y la inesperada climatología". El grupo sí ha fijado las prioridades de gestión para el año en curso: mantener el compromiso inversor en la transición energética, principalmente en España, con foco especial en la generación renovable de electricidad y el desarrollo de gases renovables, así como en el refuerzo de todas sus redes de distribución; gestión regulatoria y de los aprovisionamientos y contratos de suministro de gas natural, con el objetivo de asegurar el suministro energético y la competitividad; y mejora continua de la experiencia de los clientes, proporcionando un servicio y unos precios adecuados.

"Naturgy espera gracias a todo ello repetir en 2024 el nivel de inversión y mantener su prudente política financiera, lo que le permitirá situar de nuevo el dividendo en el nivel actual", ha resaltado la empresa en la nota.