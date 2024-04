Taqa negocia con CVC y GIP la compra del 41% de Naturgy: tendría que opar el 100% 

Taqa, gigante de la energía con sede en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), ha desvelado que está en negociaciones con CVC y GIP para hacerse con el 41,3% del capital de Naturgy, lo que implicaría una opa sobre la totalidad de las acciones de la gasista. En concreto, CVC Capital Partners controla el 20,7% del capital junto a la familia March (Alba), y GIP, que está en proceso de fusión con BlackRock, el 20,6%.

"Si dicha adquisición se produjera, debería formularse una oferta pública de adquisición por la totalidad del capital de Naturgy", admite el grupo emiratí que dirige Jasim Husain Thabet en un hecho relevante remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tambén ha confirmado que está en conversaciones con CriteriaCaixa en relación con un "posible pacto de cooperación" sobre la energética española de cara a una reorganización de su accionariado.

¿Por qué una opa sobre el 100%? La obligación de formular una opa sobre el 100% surge cuando se alcanza el control de una sociedad, que se define como la adquisición del 30% de los derechos de voto o el nombramiento de más de la mitad de los miembros del órgano de administración de la sociedad afectada.

El 'holding' inversor de Fundación La Caixa, que es el máximo accionista de Naturgy con el 26,7% de Naturgy, busca blindar el control en España y ha manifestado que no venderá y seguirá a largo plazo en el capital de la multinacional que preside Francisco Reynés. CriteriaCaixa aspira así crear un nuevo núcleo accionarial si se produce la reorganización y la llegada de los emiratíes.

Taqa, cotizada en bolsa y participada en un 90% por el ente estatal Abu Dhabi Power Corporation (ADPower), enfatiza que no hay garantía de que se materialice alguna operación y que no existe certeza sobre los términos en los que, en su caso, podría llevarse a cabo. Además, el inversor emiratí aclara que no ha realizado ningún acercamiento directo a Naturgy en relación con estas posibles transacciones y que todos los movimientos se están gestando con los accionistas de la gasista. "No ha habido ningún acercamiento a Naturgy por parte de Taqa. En su caso, de alcanzarse cualquier acuerdo, Taqa lo publicará a su debido tiempo", señala.

Por su parte, del lado del Gobierno no entran en valoraciones que puedan suponer avances o especulaciones, máxime cuando se trata de una compañía cotizada. Criteria, CVC, y la propia Naturgy tampoco han hecho comentarios. Asimismo, del que no se escucha nada ni se le menciona es IFM. El fondo australiano es cuarto en el accionariado con un 15,01% y ha quedado relegado a un segundo plano.

De este modo, la posible salida de los fondos CVC y GIP del capital de la gasista se acerca y CriteriaCaixa se ha colocado a los mandos de la operación con el objetivo de asegurar la estabilidad en el accionariado a través de un comprador que vele por los intereses de la compañía en el largo plazo. El 'holding' que lidera Fainé estaría también en conversaciones con el Gobierno al considerarse Naturgy estratégica para España, sobre todo por su contratos de gas con Argelia y al ser dueña del gasoducto Medgaz junto a BlackRock y el propio Estado argelino.

Calentón en bolsa tras mínimos

El calentón que está registrando la cotización de Naturgy permite CVC-March y GIP volver a engordar el colchón de plusvalías latentes por sus acciones, después de que la crisis bursátil de la gasista en el arranque de 2024 les llevase cerca de su precio de compra en la empresa en torno a los 19 euros por acción en ambos casos, como publicó este diario hace un mes. Por el contrario, IFM, que lanzó una opa en 2021 y luego compró a mercado sus acciones, sigue en números rojos ya el precio de referencia de su participación del 15% del capital se sitúa todavía en torno a los 23 euros por título.