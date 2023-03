El mayor 'proxy' del mundo cuestiona la reelección de Reynés en Naturgy

La pérdida de poder de los pequeños accionistas en Naturgy tras la oferta de adquisición de IFM, y el incremento de participación de Criteria, podría ocultar un cierto descontento hacia algunas de las propuestas que se votarán este martes en la junta de la energética de los fondos presentes en el capital. Los principales asesores de voto han recomendado posicionarse en contra de varios puntos del orden del día. Así, Glass Lewis e Institutional Shareholder Service (ISS) aconsejan votar en contra de la reelección de Pedro Sainz de Baranda Riva y del informe de remuneraciones. El segundo, que es del proxy más grande del mundo, también apuesta por oponerse a la reelección de Francisco Reynés como presidente y consejero delegado y a la de José Antonio Torre de Silva López de Letona. Y Glass Lewis, por su parte, no respalda que se acorte a 15 días el plazo para convocar una junta de accionistas extraordinaria.

La argumentación de ISS para desmarcarse de apoyar un nuevo mandato de Reynés está ligada a la concentración de poderes en manos del ejecutivo. En este sentido, ISS explica que su oposición se justifica en que la reelección no se circunscribe a un periodo interino y a que la compañía "no ha revelado ningún plan para separar los puestos de CEO y presidente a corto plazo", apunta en su informe de cara a la junta. Glass Lewis, sin embargo, aconseja a los fondos apoyar la continuidad de Reynés en su cargo. Sobre el rechazo de la continuidad de Sainz de Baranda, los 'proxy' lo justifican en la baja representatividad femenina del consejo, que es un 25% frente al 40% que recomienda el Código de Buen Gobierno de la CNMV para este año; algo que ya fue un motivo de oposición el año pasado. ISS, además, aconseja a los fondos no apoyar la designación de José Antonio Torre de Silva López de Letona por la baja representatividad de independientes en el consejo.

Algunos de los accionistas minoritarios más relevantes de Naturgy han avanzado un sentido del voto muy en línea con la recomendación de ISS, aunque su influencia es baja en la compañía del Ibex 35. Norges, por ejemplo, ha avanzado que votará en contra de que Francisco Reynés continúe como presidente-consejero delegado de Naturgy durante cuatro años más. El gigante, que controlaría solo un 0,12% del capital de la energética según Bloomberg, señala a la concentración de poderes en el máximo ejecutivo como el factor que el empujaría a votar en contra. "Los roles de presidente y director ejecutivo no deben ser ocupados por la misma persona", explica el fondo soberano. Asimismo, se opondrá a la prolongación en sus cargos de Pedro Sainz de Baranda Riva y de José Antonio Torre de Silva Lopez de Letona; en línea con la recomendación de ISS. En contraste, Norges sí que apoyará la reducción del plazo de convocatoria de junta.

Por el momento, no ha trascendido cómo votará BlackRock, que sería el accionista institucional con mayor participación en el capital de Naturgy, con aproximadamente un 0,84%. En la junta de 2022, el gigante estadounidense no fue permisivo con Naturgy y habría recomendado oponerse (los gestores de sus fondos cuentan con libertad para seguir o no estas guías, además de que ha dado a los clientes libertad para votar de acuerdo con sus propios criterios) a varios puntos del orden del día.

Entre ellos, a la designación como consejeros de Ramon Adell y de Enrique Alcántara o a todas las propuestas en materia de retribuciones: al informe de remuneraciones, a la política de retribuciones y la plan variable de retribución de Reynés y directivos. Para manifestar más claramente el rechazo, también habría aconsejado votar en contra de la gestión del consejo durante 2022 justo por la política de retribución de los consejeros de la compañía.

Sin unanimidad en el núcleo duro por las retribuciones

Las 'pegas' de los asesores de voto o de los accionistas internacionales en principio tendrán escasa repercusión en la junta de accionistas de Naturgy. Los principales accionistas (Criteria, CVC, GIP, IFM y Sonatrach) controlan un 87% del capital y con los cuatro primeros presentes en el consejo parece complicado que la reelección de Reynés y del resto de consejeros puedan ser rechazadas o acumular un volumen de votos en contra significativo este martes.

Otra cosa pueden ser las políticas de remuneraciones. En la junta del 28 de marzo no se eleva ninguna nueva propuesta en esta materia, pero el año pasado alguno de los grandes accionistas dio un toque de atención. En el punto en el que se votaba el plan de incentivos para el presidente a largo plazo y otros ejecutivos, el volumen de abstención fue significativo y alcanzó al 34% del voto emitido. Teniendo en cuenta que un 90,3% del capital estuvo presente en la junta, para que alguien del núcleo duro de accionistas quiso mostrar su disconformidad.