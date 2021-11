El último adiós a Airbus en Puerto Real: "Esto es la nada y fuimos los más ricos".

No son ni las diez de la mañana y ya suenan cañones de bolas de goma de la Policía Nacional, un ruido que proviene de la barriada Río San Pedro (Puerto Real), donde varias decenas de trabajadores y vecinos queman contenedores y cortan -durante breves minutos- la autovía para reclamar condiciones dignas en la empresa pública Navantia. A escasos kilómetros de allí está una de las fábricas de Airbus, que es la principal empresa europea de construcción de aviones civiles. Un lugar al que nadie presta atención porque se trata de una batalla perdida más por los trabajadores de la zona. Así, tan solo unas pancartas -que apenas se sostienen en la verja metálica-, dos tiendas de campaña y un Mercedes Benz aparcado decoran la entrada de esta instalación, que dentro de unos meses dejará de estar en funcionamiento, tras más de dos décadas en el municipio de Puerto del Real.

Habría un silencio casi sepulcral, si no fuera por el ruido que una volqueta está haciendo en una de las naves de alrededor. En la entrada hay tres jóvenes que trabajan para la fábrica de aeronaves, "no sabemos nada, según los medios esto cierra en 2024 o así". Tras unos segundos de incertidumbre y una apresurada calada, por parte de uno de ellos, a su cigarro, marchan de nuevo a sus puestos de trabajo. "No podemos decir nada... aquí todo sigue normal", afirma de forma tajante un empleado de seguridad.

"¡Mira la imagen!", señala un vecino a otro desde el paseo marítimo del pueblo gaditano de Puerto Real (que se encuentra a escasos minutos de Cádiz capital y donde más episodios violentos se han vivido estos días). Un retrato que representa varias barcas estancadas -por la bajada de la marea- y una explanada de barro sin apenas fauna marina. Al fondo, un conjunto de fábricas -donde se encuentra la de Airbus- sin ningún tipo actividad. "Esto es la nada... hemos pasado de ser los más ricos de toda la bahía de Cádiz a los más pobres", sostiene un vecino del municipio, que fija, con desazón, su mirada en el horizonte que le indica su compañero.

"Yo trabajé en esa fábrica de albañil, en su primera fase, cuando se llamaba Construcciones Aeronáuticas (CASA)", dice un jubilado que mira de fondo la fábrica y que prosigue, "puse con mi cuñado una piedra muy característica que hay en la entrada". "Dijeron que iba a ser un proyecto a largo plazo... pero todo se ha ido a tomar por culo. Ahora vendrá alguien que lo comprará y que se lo quedará todo para él y todos los vecinos que trabajan allí no sé dónde irán ". Una reflexión que también comparte un hombre que se dedica a tareas de la limpieza, "esto era el pulmón económico de la Bahía de Cádiz, teníamos un polígono potentísimo. Pero cerraron Tabacalera, General Motors... y ahora Airbus".

La fábrica de Airbus en Puerto Real. Javier Leal

De fondo se siguen escuchando los disparos de la Policía Nacional, que lleva ya varias horas cargando a pocos kilómetros contra los trabajadores de Navantia. "Esto se hunde, no tiene sentido ya", reflexiona un antiguo herrero, que sentencia: "No tiene remedio lo que hagan, de nada servirá". Para él, el problema de que "hayamos llegado a esta situación" la tienen los trabajadores, "en cuanto te dan cuatro duros y una prejubilación termina la guerra... había que haber seguido desde un principio, sin aceptar esas ayudas, porque los puestos ya no vuelven.".

"¡Fatal!", expresa un vecino del pueblo de avanzada edad -que se encuentra paseando por la calle principal- cuando escucha la palabra 'Airbus'. Un adjetivo que describe la situación de la economía local. Así, muchos pequeños comercios asumen que sus cuentas se resentirán tras el cierre de este gigante aeronáutico. "Airbus es una más, aquí está todo muy mal", dice la dueña de una tienda de alimentación. La mujer, que se encuentra rellenando unos frutos secos en una caja, asegura que "cada cierre de este tipo de empresas es un puñal para nosotros". Una realidad que también viven en el bar El Calvo. Su responsable, que está fumando un cigarro en la entrada, se queja de que "muchos" de los clientes que van a su bar "vienen de esas fábricas". Además, añade que "ahora con el Covid no se está notando, pero cuando todo se estabilice, lo sufriremos mucho".

En 1999, Aznar firmó en Madrid, junto con Jospin (expresidente de Francia) y Schröder (expresidente de Alemania) la entrada de Construcciones Aeronáuticas (CASA) en EADS (que en 2014 pasó a llamarse Airbus), convirtiéndose por aquel año en la tercera mayor empresa de aeronáutica del mundo. Pero dos factores alteraron este éxito empresarial. Por un lado, las compañías, siempre rendidas a la economía de escala (eficiencia), buscan concentrar sus negocios para reducir costes, lo que ha provocado que toda esta fábrica se vea obligada a integrarse en las instalaciones que tiene la empresa en el Puerto de Santamaría (Cádiz). Por otro lado, la falta de interés o la impotencia por parte de los sucesivos gobiernos de reforzar la industria española ha hecho que el gigante aeronáutico haya apostado por otras fábricas en Alemania o Francia.