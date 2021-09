ERE del Sabadell: las 8 provincias en las que se han convocado movilizaciones

En la larga lista de bancos que han acometido un expediente de regulación de empleo (ERE) en el último año y que costará hasta 16.000 empleos, también se encuentra el Banco Sabadell que la semana pasada dio por finalizado el proceso informal de negociación con la representación laboral, con lo que se inicia la fase forma de un mes bajo la expectativa de la entidad catalana de cerrar el acuerdo a mediados de octubre.

Sin embargo, según trasladó la entidad la semana pasada, el ajuste de plantilla que llevará a cabo Banco Sabadell no afectará a los empleados de entre 50 y 55 años ni a los mayores de 63 años. Así, excluyendo a los trabajadores de 50-55 años, los mayores de 63 años, los directivos, las personas con contrato temporal, el personal en excedencia y el personal internacional, el grupo de trabajadores del Sabadell que puede optar al ERE asciende a 13.346 trabajadores. De ellos, el banco pretende que 1.936 abandonen la entidad, para lo que buscará la voluntariedad de las salidas, aunque no puede garantizarla en caso de que no se cubran las plazas.

Por lo pronto, CCOO y UGT tienen convocadas movilizaciones este jueves, 23 de septiembre, para exigir al Banco Sabadell que adopte medidas alternativas que no sean traumáticas para la plantilla. Las movilizaciones se han convocado en ocho ciudades:

Sabadell

​Alicante

​Las Palmas

​Madrid

​Málaga

​Murcia

​Valencia

​Santiago de Compostela

La denuncia de los sindicatos

Eso sí, el calendario de UGT ha ido más allá y ha fijado movilizaciones los días 28, 29 y 30 de septiembre y los días 6, 8, 13 y 15 de octubre, además de dos paros parciales los días 4 y 5 de octubre y una huelga con fecha pendiente de definir. Según denuncia la representación sindical, Sabadell quiere despedir a 1.936 personas, pero el resto de la plantilla también se verá afectada por otras medidas como la movilidad geográfica.

"La inamovible posición de la dirección del Banco Sabadell en la mesa de negociación del ERE que afecta a 1.936 personas, ha llevado a CCOO, junto a la mayoría sindical del banco, a convocar para el próximo día 23 de septiembre movilizaciones en ocho provincias, para exigir al banco que abandone la falta de voluntad negociadora y adopte medidas alternativas que no sean traumáticas para la plantilla", ha señalado CCOO en un comunicado.

En concreto, el sindicato propone medidas alternativas a los despidos, como salidas voluntarias, acuerdo de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, recuperación de trabajos externalizados, recolocaciones internas, teletrabajo, excedencias voluntarias incentivadas y reajuste salarial para la alta dirección. A lo largo de la mañana de este miércoles se celebrará el segundo encuentro del periodo formal de negociación del ERE, en la que se reunirán la representación laboral de los trabajadores con la dirección del banco.