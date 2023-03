Estados Unidos amplía el plazo de la puja por el quebrado Silicon Valley Bank.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha decidido extender el proceso de licitación para presentar ofertas por Silicon Valley Bridge Bank, entidad que agrupa las actividades del banco intervenido desde 10 de marzo. En un comunicado, el regulador bancario señala que ha habido "un interés sustancial de varias partes", añadiendo que los postores necesitan más tiempo para explorar todas las opciones con el fin de maximizar el valor y lograr un resultado óptimo.

De este modo, para ayudar a simplificar el proceso de licitación y expandir el grupo de posibles postores, la FDIC permitirá presentar ofertas por separado para Silicon Valley Bridge Bank y su filial Silicon Valley Private Bank. Así, atenderá a las ofertas recibidas por Silicon Valley Private Bank hasta el miércoles 22 de marzo y por Silicon Valley Bridge Bank hasta el viernes 24 de marzo.

En este sentido, ha explicado que se podrán presentar ofertas por los bancos completos u ofertas sobre los depósitos o activos de las instituciones, precisando que las firmas financieras bancarias y no bancarias podrán ofertar por las carteras de activos. Al cierre de 2022, el SVB tenía más de 175.000 millones dólares en depósitos, la gran mayoría de los cuales no estaban asegurados, y 209.000 millones en activos totales. La FDIC solo se hace cargo de los depósitos hasta 250.000 dólares, pero el perfil de cliente del SVB hace que la mayoría no puedan acogerse a este esquema porque exceden en mucho esa cantidad. Se trata de la mayor quiebra bancaria desde la de Washington Mutual en septiembre de 2008.

Entre los nombres que podrían absorber el SVB sin recurrir a ayudas públicas pueden encontrarse grandes firmas del sector como JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi o US Bancorp. PNC Financial, que compró en 2021 la filial en EEUU de BBVA por 9.700 millones de euros, se ha retirado de la puja después de realizar un análisis de la operación, según ha informado la CNBC. El banco con sede en Pittsburgh (Pensilvania) envió un aviso de interés a la FDIC y sostuvo conversaciones breves y preliminares con la agencia.

El Silicon Valley Bank colapsó en bolsa a principios de mes después de no obtener el respaldo de los inversores a una ampliación de capital exprés de más de 2.200 millones de dólares para atender a las pérdidas masivas provocadas por la venta de bonos del Tesoro. El crash bursátil posterior y el episodio de pánico bancario entre los grandes clientes de la entidad provocó que miles de personas intentasen retirar de sus cuentas hasta 40.000 millones de dólares en fondos y depósitos, según Bloomberg, lo que provocó la intervención de la FDIC sobre el banco ante la imposibilidad de atender ese volumen de peticiones de la clientela.

Silicon Valley Bank tiene 17 sucursales en California y Massachusetts. La oficina principal y todas las sucursales de Silicon Valley Bank reabrirán el lunes 13 de marzo de 2023, según la FDIC, incluida la banca por internet.