La falta de chips deja al 'rent a car' en el alambre: con liquidez, pero sin material. 

El problema global de suministros pone contra las cuerdas a las compañías de alquiler de vehículos, que aunque tienen "necesidad" de comprar flota para la temporada turística y para ello cuentan con "salud financiera", no disponen de unidades a la venta porque la producción se está viendo afectada por la crisis de los semiconductores. Este factor es el que ha ocasionado un desplome en enero de las matriculaciones de turismos y todoterrenos por parte de los alquiladores, ha explicado a Efe el presidente de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval), Juan Luis Barahona.

Durante el mes pasado se vendieron 42.377 turismos y todoterrenos, sólo el 1% más que en el mismo mes de 2021, en el que el temporal de nieve Filomena hizo que algunos concesionarios de la Comunidad de Madrid (donde habitualmente se venden 4 de cada 10 coches en el territorio nacional) no pudieran abrir sus puertas durante unas dos semanas. En el arranque de este año no ha habido nieve, pero sí sexta ola de Covid-19, y las ventas no han conseguido recuperarse. Se trata del peor dato en un mes de enero desde el 2000, según las patronales de fabricantes Anfac, de concesionarios Faconauto y de vendedores Ganvam, que advierten de la delicada coyuntura económica del sector. Esas 42.377 matriculaciones están por debajo de lo que consideran un mercado "sano" de unas 100.000 unidades al mes.

Del ese total de ventas, 21.567 fueron en el canal de particulares (el 13,3% más en comparación con enero de 2020), 19.195 en el de empresas (el 4,4% más) y 1.615 en el de alquiladoras (el 64,4% menos). Sobre el desplome del 64,4%, el presidente de Feneval apunta como principal causa la falta de oferta por parte de los fabricantes, que no pueden producir con normalidad por la falta de componentes. Preguntado por si esa caída puede estar motivada porque no esperan una buena Semana Santa, responde que esperan una buena campaña "siempre y cuando el impacto de la Covid permita al turismo evolucionar positivamente".

"Para nosotros sería muy importante que el turismo británico -es el principal cliente- pueda entrar en España bajo las mismas condiciones que el turista de la Unión Europea", precisa Barahona. Debido a que ahora está comenzando en el Reino Unido la vacunación de los jóvenes de 12 a 18 años, no es probable que cuenten con la vacuna completa antes de Semana Santa, por lo que se les está disuadiendo de viajar a España, señala el directivo.

Respecto a la estrategia de algunas marcas de destinar más ventas al canal particular -el más rentable- en detrimento del de alquiladores, Barahona sostiene que el coche de alquiler no solo aporta margen comercial y volumen, sino también visibilidad a las marcas, ya que sus gamas pueden ser probadas por los usuarios. "Nuestro sector representa el 20% del mercado del automóvil en nuestro país y necesita comprar coches para atender a los más de 20.000 millones de servicios que realizó en 2019. Por lo que no puede ser olvidado", ha afirmado. Al respecto, ha lamentado que el Plan Moves Flotas para la compra de vehículos de bajas emisiones no ayude al sector.

En sus bases obliga a una tenencia de los coches de 2 años, cuando una buena parte del sector los compra para los 6-9 meses de la temporada estival, no pudiéndose beneficiar de él, ha recordado Barahona, que también ha rechazado que se obligue a usar los coches en varias comunidades autónomas siendo esto especialmente complicado en las de Canarias y Baleares. Consultada la patronal de concesionarios Faconauto por las menores matriculaciones compras de las alquiladoras, han explicado a Efe que se debe a la estacionalidad de las compras por ser un sector muy vinculado al turismo.

Debido a que este año la Semana Santa se celebra más tarde (el jueves y el viernes Santo caen, respectivamente, el 14 y el 15 de abril) las empresas del sector empezarán a abastecerse de coches a partir de este mes de febrero, estiman. Así, desde Ganvam apuntan a Efe que quedan más de tres meses para la campaña turística de verano y que las visitas de turistas extranjeros están "lejos" todavía de recuperar las cifras prepandemia. Las 1.615 unidades adquiridas el mes pasado están "casi un 90% por debajo" de las de enero de 2019, de acuerdo con los cálculos de la patronal de vendedores.