Estos son los fondos de inversión de Liberbank con mayor patrimonio

Durante el primer trimestre del año, el patrimonio de negocio institucional de instituciones de inversión colectiva (IIC) aumentó en un 5,7%, respecto al cierre de 2020, según datos de Vdos. El 88,74% del total corresponde a fondos de inversión, lo que equivale a 94.811 millones de euros. De hecho, también según la estadística, el patrimonio de los fondos registró aumento de 3.379 millones de euros, lo que supuso un incremento mensual del 1,13%.

Por cuota de mercado, los bancos también mantuvieron su posición dominante al concentrar el 74,57% de las captaciones de fondos de inversión. Una de las entidades con mayor patrimonio gestionado es Liberbank que cuentan con una gran variedad de fondos de renta fija, variable o mixta. Veamos a continuación cuáles son los más destacados de la entidad.

Liberbank Megatendencias

Este fondo, con un nivel de riesgo alto, tendrá una inversión en renta variable superior al 75% de la exposición total y no tendrá predeterminación de sectores, capitalización, divisa, ni país. La selección se basará en tendencias mundiales, cuya combinación se perciba más interesante por el grupo gestor. En cuanto al resto de exposición, se invertirá en activos de renta fija pública y privada. A lo largo de este año, el fondo ha conseguido una rentabilidad del 8,62% y ha llegado a acumular hasta el 49,42% en el último lustro.

Liberbank Cartera Dinamica

Este fondo tiene algo de menos riesgo que el anterior, un nivel 5 en una escala de 7. Invierte entre el 70% y el 100% del patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no y que pueden pertenecer o no al grupo de la Gestora. Mientras, la inversión en renta fija y variable no tendrá un porcentaje asignado. Lleva una rentabilidad acumulada en 2021 del 12,59% y en los últimos diez años del 83,10%.

Liberbank Cartera Moderada

Este fondo de Liberbank tiene un nivel de riesgo moderado (4 sobre 7), aunque igual que el anterior, invertirá entre el 70% y el 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no y que pertenecen o no al grupo de la Gestora. Lleva en el año una rentabilidad acumulada de 6,83% y en los últimos 10 años ha alcanzado un 44,43%.

Liberbank rendimiento garantizado

Este es uno de los fondos de Liberbank con menos riesgo (nivel 1 sobre 7). Invierte en deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez; si es necesario, se podrá invertir hasta 10% en renta fija privada de emisores y mercados de OCDE. A lo largo del año ha perdido un -0,29% de su valor.