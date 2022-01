Ford planea otro ERTE en Almussafes de 15 días que afectará a 4.764 trabajadores.

La dirección de Ford Almussafes (Valencia) ha planteado este miércoles en la comisión consultiva un nuevo ERTE para las plantas de vehículos y departamentos auxiliares de 15 días laborales de parada completa en este primer trimestre, una semana por mes, que afectaría a 4.764 trabajadores, según han informado fuentes sindicales.

Así, la empresa ha citado a una nueva reunión el próximo lunes para intentar llegar a un acuerdo sobre las condiciones planteadas en este nuevo ERTE planteado por causas productivas derivadas de la falta de 'chips' semiconductores. Además, el lunes también se ha convocado una reunión de la Comisión Negociadora del acuerdo por la electrificación.

Al respecto, desde UGT, sindicato mayoritario en la planta, han manifestado, ante los planteamientos "a la baja" de la empresa, "la necesidad de que se cumplan las mismas condiciones que en los ERTE anteriores". Por su parte, el portavoz de STM en la planta, Daniel Portillo, ha destacado que este nuevo ERTE no afectará a la planta de motores y ha señalado que están a la espera de que en la reunión del lunes les concreten las condiciones económicas y los días de paro de cada mes.

En ese sentido, ha comentado que son "conscientes" de la situación creada por la falta de componentes, pero no entienden que "se haga pagar de manera sistemática a esta plantilla que tantos beneficios ha dado a Ford con una considerable y constante merma económica". Por ello, ha avanzado que "no suscribiremos un acuerdo que recorte las condiciones económicas".

Asimismo, solicitan que ofrezcan "una mayor precisión" en la calendarización de los días de paro porque "los están modificando constantemente y producen así problemas de conciliación familiar" y, ante la aprobación de la reforma laboral, piden que "se estudie la posibilidad de que a los trabajadores afectados por el ERTE no se les descuenten días de paro". "Sabemos que la legislación permite mecanismos para que eso sea efectivo", ha recalcado. Por su parte, desde CCOO ya han anunciado que no van a firmar ningún ERTE "mientras no haya un plan industrial de futuro para esta factoría que garantice el empleo para todos los trabajadores".