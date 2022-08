Free Now copia a Cabify y Uber y añade un "cargo por alta demanda" a los taxis.

Free Now

Free Now, la aplicación para pedir taxis desde la app del móvil, ha realizado este lunes un cambio en su política de cargos que entrará en vigor el próximo 16 de agosto. El proveedor de movilidad ha introducido "el cargo por alta demanda", que será también aplicable para taxi sólo en los momentos en los que aumenten las solicitudes de este servicio. Free Now se suma así a las estrategias aplicadas por sus competidores Cabify y Uber, y acaba con el elemento diferencial del taxi, que no modificaba su tarifa en función de la demanda.

Este valor adicional podrá oscilar entre 0,05€ y 1,50€, lo que la empresa justifica como un cargo necesario para "prestar un mejor servicio de intermediación y tener un taxi en el momento que más se necesite". Asimismo, la aplicación para solicitar taxis ha incorporado un "cargo por servicio", de 0,80€ que suple al actual "cargo de sostenibilidad" (de 0,30€).

La empresa ha transmitido que estos fondos se destinarán "a su compromiso con la excelencia, sostenibilidad y seguridad" en los territorios donde presta servicio; en España está presente en Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Sevilla, Oviedo, Gijón y Avilés. Una medida que, sin embargo, ha despertado las críticas entre sus usuarios en redes sociales por acabar con las diferencias respecto a otros servicios de VTC.