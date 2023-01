Juicio previsto para octubre

El fundador de FTX se defiende de la acusación de fraude a través de su blog

"No robé fondos y ciertamente no me guardé miles de millones", señaló Bankman-Fried en una publicación en Substack, en la que detalló su versión del colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas.