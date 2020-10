Ponce apunta a pequeñas ventas de acciones para salir de la futura Caixa

El Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) valorará una desinversión en pequeños paquetes de acciones de la participación pública en la futura CaixaBank. Así lo ha confirmado el presidente del órgano, Jaime Ponce, en su participación en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados este mismo martes. Los programas de 'dribble-out' estarían pues sobre la mesa para privatizar el porcentaje de alrededor del 16% del capital que el FROB tendrá en CaixaBank.

En este sentido, Ponce ha querido hacer un símil con lo que en su momento hizo el Gobierno británico para vender su participación en Lloyds, recordando que realizaron ventas diarias de un pequeño porcentaje del volumen negociado en la jornada. Pero sea como fuere, Ponce ha recordado que el asesor del FROB, Nomura, considera que la operación de consolidación facilitaría la posterior desinversión mediante operaciones de mercado al tratarse de una entidad de mayor tamaño.

El máximo representante de órgano ha confirmado que, de las opciones que se valoraron, la fusión con CaixaBank es la más "preferible" ya que generará un 45% de valor para accionistas. En cambio, otras opciones solo aportarían entre un 18% y un 42%, ha confirmado. Ponce señaló que se valoraron tres opciones para Bankia, la posibilidad de unión con una entidad más grande, con una más pequeña o con una internacional. En cambio, en su turno de respuesta a los parlamentarios, ha señalado que otros asesores consultados incluso aumentaron este porcentaje hasta situarlo en el entorno del 50%.

Ponce también ha recogido en su discurso en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados que esta era la mejor alternativa desde una perspectiva operacional. En cambio, ha recordado que "en cierto punto, la cuantificación exacta del valor de la participación no es exacta ni importante. Solo conoceremos la capacidad de recuperar ayudas con la desinversión". "No estamos aquí para quedarnos", ha recordado.

La situación actual del mercado, de acuerdo con Ponce, no dejaba como una posibilidad la venta de acciones de Bankia y la situación macro y los tipos de interés tampoco daban visibilidad a una ventana de oportunidad para hacerlo. Por ello, junto con las cuestiones antes mencionadas, el FROB y su asesor coinciden en que la fusión de ambas entidades es la mejor opción posible. "Esto nos da mucha más capacidad de éxito en la posibilidad de venta en bloques en el mercado", admite.

Ponce ha recordado que Bankia siempre ha sufrido el 'overhang', es decir, que el mercado estaba en una especie de 'wait and see' sobre la participación del Estado en Bankia. Con esta expectativa, el mercado no tenía toda la liquidez que hubiera sido deseable y esperaba a una desinversión como un hecho que llevase la acción a la baja. Sobre la posibilidad de modificar la estrategia de desinversión una vez que se haga efectiva la fusión a la que ha aludido la representante de Ciudadanos, Ponce ha admitido que es una opción de cara al próximo año.