Espera a la Bolsa de Shenzhen

Grifols pone la fecha al cierre de la venta de su participación en Shanghai Raas

La transacción todavía está sujeta a la confirmación de cumplimiento que emitirá la Bolsa de Shenzhen, que será el paso previo al registro de transferencia de acciones en China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.