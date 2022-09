La huelga en Iberia Express provoca cuatro cancelaciones y cinco retrasos.

La huelga de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Iberia Express ha provocado este viernes un total de cinco retrasos y cuatro cancelaciones en su sexta jornada, según han informado los sindicatos. En concreto, la aerolínea canceló con antelación de forma preventiva cuatro vuelos previstos, ida y vuelta, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. En cuanto a retrasos, la compañía aérea ha registrado cinco, tres en Madrid, uno en Palma de Mallorca y otro en Tenerife Norte.

Iberia Express tiene previsto operar 93 vuelos este viernes, que suponen el 95,8% de los vuelos programados. Hasta las 16.00 horas, un total de 53 vuelos de la compañía aérea han operado con normalidad y los 9.100 pasajeros han volado sin incidencias por la huelga, según informó la compañía aérea. El 100% de los pasajeros afectados por estas cancelaciones ya han sido reubicados en otros vuelos de Iberia Express, Iberia, otras compañías, o medios de transporte alternativos.

Con el objetivo de proteger a sus clientes en un momento de máxima afluencia y para minimizar los efectos de la huelga de USO, la aerolínea ha cancelado con antelación y de forma preventiva un total de cuatro vuelos previstos para hoy. Además, la aerolínea ha activado un plan de flexibilización para todos los clientes con vuelo hasta el 6 de septiembre para que puedan solicitar un cambio de fechas para el mismo trayecto o un bono con el importe total de la reserva, si así lo desean, y también pueden consultar en todo momento el estado de su vuelo en esta web creada a tal efecto: https://blog.iberiaexpress.com/informacion-huelga/.

Reunión sin acuerdo

Iberia Express y USO no han alcanzado un acuerdo en la nueva reunión de este viernes tras no avanzar en las negociaciones para desbloquear la firma del II convenio colectivo de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), según ha informado el sindicato. Así, USO ha criticado que la aerolínea sigue obcecada en "no ofrecer nada" y no comprende la "inexplicable" actitud de la directiva, que "prefiere alargar la agonía de una huelga provocada por la codicia y orgullo empresarial y en la que también se producen pérdidas económicas".

Por su parte, la compañía ha afirmado que continúa apelando a la responsabilidad de los miembros del sindicato USO para que "abandonen la vía del conflicto y la confrontación social" para llegar un acuerdo, según ha informado en un comunicado. Así, ha destacado que siguen dispuestos a continuar en la mesa de negociación por el II convenio colectivo con el sindicato, de la que señalan que "nunca nos hemos levantado ni lo haremos".