JP Morgan abandona la mayor red climática global en plena crisis de los ESG

JPMorgan Asset Managment ha abandonado la coalición de inversores Climate Action +100 en plena caída de los activos ESG. La unión, de 68.000 millones de dólares, está centrada en presionar a las mayores emisores de gases de efecto invernadero con la intención que comiencen un proceso de des carbonización.

Una portavoz de la gestora, que supervisa 3.100 millones de dólares en activos, informó que la compañía no renovará su membresía con Climate Action 100+ porque ya han realizado importantes inversiones para desarrollar un marco de compromiso con el riesgo climático. Según la firma, cuentan ahora con un equipo de 40 profesionales dedicados a las inversiones sostenibles.

CA100+ se creó en 2017 y cuenta con Amundi SA, BlackRock Inc. y Legal & General Investment Management entre sus miembros. Según la coalición, más de 700 inversores están "comprometidos con la gestión del riesgo climático y el mantenimiento de los accionistas de mayor valor a través de su participación en la iniciativa". Cuando JPMorgan Asset Management se unió a la iniciativa en 2020, dijo que la membresía del grupo fue la culminación de años de trabajo explorando cómo insertar los aspectos ambientales, sociales y cuestiones de gobernanza en el proceso de inversión.

Un futuro incierto



"No me sorprendería ver más salidas, sobre todo teniendo en cuenta que ahora hay un coste, como potenciales litigios, que no estaban cuando las compañías se unieron" afirma Lance Dial, socio del bufete de abogados K&L Gates LLP, con sede en Boston. "Los fiscales generales han citado a las empresas sobre su membresía de estos grupos", explica Dial.

Para Michael Sheren, ex asesor principal del Banco de Inglaterra, el abandono por parte de JP Morgan indica un desconocimiento en el entorno político hacia los graves riesgos que supone el calentamiento del planeta. "Los sectores políticos no están recompensando a las empresas activas con el clima hoy en día, pero el riesgo climático y las regulaciones no van a desaparecer en el mediano y largo plazo" afirma Sheren, actual miembro del Instituto Cambridge. "La retirada de JPMorgan envía la señal equivocada y da cobertura para que otros hagan lo mismo" concluye.

Persecución política

Tanto el banco como la coalición de inversores se han convertido ahora en objetivos políticos de la campaña republicana contra la inversión ESG. El acoso político en Estados Unidos ha ganado fuerza desde el 2021, cuando Texas aprobó una ley para restringir los contratos gubernamentales con empresas que tomen posturas consideradas perjudiciales para la industria de los combustibles fósiles. Desde entonces, miembros del partido republicano han lanzado investigaciones hacia bancos y gestores de activos, han aprobado leyes contra los ESG y han retirado fondos de empresas de Wall Street como BlackRock, principal defensor de los criterios.

CA+100 también ha sido muy criticado por el Partido Republicano, llegando al punto de ser calificados como un "cartel de criterios ESG" por el miembro de la cámara de representantes Jim Jordan. Como consecuencia de esta persecución por parte del sector político más conservador, muchos gestores de fondos han comenzado a esconder sus carteras de cero emisiones y han dejado de presumir de sus credenciales verdes.

Mientras tanto, los esfuerzos de los grandes emisores de gases de efecto invernadero en reducirlas se ha estancado como consecuencia de la guerra de Ucrania y la inestabilidad de las políticas climáticas en Estados Unidos. CA 100+, por su parte, ha comenzado a impulsar acciones para mejorar la gobernanza, reducir las emisiones y mejorar la divulgación de información financiera relacionada con el clima.